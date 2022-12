Fuvest aplica provas da primeira fase neste domingo; veja dicas para candidatos

Neste domingo, 4, ocorre a primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) 2023. A prova organizada pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) terá seus portões abertos às 12 horas e fechados às 13 horas com duração de 5 horas. A recomendação da instituição é de que os candidatos cheguem com no mínimo uma hora de antecedência aos locais de aplicação.

A edição deste ano conta com 114,4 mil inscritos, sendo 104.043 candidatos e 10.389 treineiros, que são estudantes dos primeiros anos do ensino médio.

Além do uso de máscaras, este ano Fuvest exigirá comprovante de vacinação completa na realização da primeira fase. Foto: Alex Silva/Estadão (21/02/2021)

A prova da Fundação oferece uma parte das vagas da universidade, a outra parte é ofertada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Pela Fuvest, os candidatos deste ano terão 8.230 vagas, onde 4.961 se direcionam aos candidatos de ampla concorrência, 2.173 aos candidatos de escola pública (EP) e 1.096 aos candidatos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência (EP/PPI).

Os acessos aos locais de prova da primeira fase foram liberados pela Fundação ainda em novembro e podem ser consultados individualmente na área do candidato no site oficial.

A avaliação deste ano conta com algumas regras diferentes, dentre elas, a exigência da 3ª dose da vacina contra covid-19 que deve ser comprovada, uma comissão de heteroidentificação que irá analisar a autodeclaração dos candidatos pretos e pardos e a forma de classificação dos aprovados que concorrerão inicialmente à vagas da ampla concorrência antes de concorrer às vagas destinadas às cotas de escola pública e raciais.

Publicidade

O que preciso levar e o que não posso levar para a Fuvest?

Dentre os itens obrigatórios para realização da prova, estão:

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica azul;

Máscara cirúrgica ou N95;

Comprovante de vacinação com esquema vacinal completo contra covid-19 (impresso ou digital) - na primeira fase a comprovação da 3ª e da 4ª dose não será exigida a depender da faixa etária do candidato

No edital ainda consta uma lista de itens que podem ser levados, mas não são obrigatórios, dentre eles estão: lápis ou lapiseira para rascunho, borracha, apontador, régua transparente, além de água e alimentos leves para serem consumidos durante a avaliação, mas não dentro da sala de prova.

Veja quais são os itens proibidos na Fuvest:

- Aparelhos eletrônicos (calculadora, celular, computador, tablet, gravador, câmera fotográfica, filmadora, smartwatch, ponto eletrônico e etc.) ;

- Relógio individual de qualquer tipo;

Continua após a publicidade

- Material impresso ou para anotações;

- Corretivo de qualquer material ou espécie;

- Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;

- Caneta marca-texto;

- Lápis com tabuada;

- Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

- Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

Continua após a publicidade

- Qualquer material estranho à realização da prova;

Como será a prova?

A avaliação conta com 90 questões interdisciplinares de múltipla escolha das áreas de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Todas as questões terão cinco alternativas com apenas uma opção correta. O Estadão conversou com alguns professores e trouxe os temas mais recorrentes no exame.