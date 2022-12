Fuvest: Candidatos fazem prova da primeira fase neste domingo; acompanhe

A primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) para o ano letivo de 2023 acontece neste domingo, 4, com início às 13h e duração de cinco horas. Organizada pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), a prova terá 90 questões de múltipla escolha sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química

A Fuvest recomenda que os alunos cheguem, no mínimo, com uma hora de antecedência. Os portões abrem a partir do meio-dia, quando os 114,4 mil inscritos poderão acessar o local da prova.

Pela Fuvest, os candidatos deste ano terão 8.230 vagas. Destas, 4.961 são reservadas à ampla concorrência, 2.173 aos inscritos de escola pública (EP) e 1.096 àqueles da rede pública de ensino, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência (EP/PPI).

Primeira fase da Fuvest acontece neste domingo Foto: Werther Santana/Estadão

As outras vagas da USP para o próximo ano letivo são ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A avaliação deste ano conta com algumas regras diferentes, dentre elas, a exigência da 3ª dose da vacina contra covid-19 que deve ser comprovada. Uma comissão de heteroidentificação também irá analisar a autodeclaração dos candidatos pretos e pardos e a forma de classificação dos aprovados que concorrerão inicialmente à vagas da ampla concorrência antes de concorrer às vagas destinadas às cotas de escola pública e raciais.

Confira abaixo as regras e recomendações para a primeira fase da Fuvest:

O que preciso levar e o que não posso levar para a Fuvest?

Dentre os itens obrigatórios para realização da prova, estão:

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica azul;

Máscara cirúrgica ou N95;

Comprovante de vacinação com esquema vacinal completo contra covid-19 (impresso ou digital) - na primeira fase a comprovação da 3ª e da 4ª dose não será exigida a depender da faixa etária do candidato.

No edital ainda consta uma lista de itens que podem ser levados, mas não são obrigatórios, dentre eles estão: lápis ou lapiseira para rascunho, borracha, apontador, régua transparente, além de água e alimentos leves para serem consumidos durante a avaliação, mas não dentro da sala de prova.

Veja quais são os itens proibidos na Fuvest: