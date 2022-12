Fuvest divulga a nota de corte por carreira da primeira fase do vestibular 2023; confira

A Fuvest, responsável por selecionar os ingressantes da Universidade de São Paulo (USP), divulgou na manhã desta terça-feira, 13, a lista de nota de corte por carreira da primeira fase do vestibular 2023. Para tentar uma vaga no curso de Medicina em São Paulo, por exemplo, candidatos devem ter acertado ao menos 81 questões na primeira fase. Em arquitetura, 63, em psicologia, 68 e em engenharia civil, 56.

Vestibular Fuvest oferece 8.230 vagas de ensino superior na Universidade de São Paulo (USP). Foto: Alex Silva/Estadão

Neste ano, a USP oferece 8.230 vagas de ingresso por meio da Fuvest e 2.917 pelo sistema Enem-USP, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A lista oficial de convocados para a segunda fase será publicada na sexta-feira, 16, e as provas ocorrem nos dias 8 e 9 de janeiro.

Na segunda fase do vestibular, os candidatos deverão responder a questões dissertativas específicas de áreas de conhecimento relacionadas à carreira escolhida por eles e uma redação dissertativa. Em 30 de janeiro, serão divulgados os aprovados em primeira chamada.

Confira a lista de nota de corte por carreira do vestibular Fuvest 2023.