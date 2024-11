Fuvest divulga locais de prova nesta sexta-feira

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 1, às 12h, os locais de prova da 1ª fase do vestibular 2025 da Universidade de São Paulo (USP). As informações estão disponíveis na Área do Candidato, no site da Fundação. A prova será realizada no dia 17 de novembro em 32 cidades da região metropolitana da capital, do interior e do litoral paulista.

A recomendação é para que os candidatos conheçam com antecedência o trajeto até os locais designados, de forma a evitar atrasos no dia. “Melhor ainda se puder fazer isso no domingo anterior à prova”, aponta a Fuvest.

A primeira fase da Fuvest acontece no dia 17 de novembro. Os candidatos podem conferir o local de prova no site do vestibular. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Neste ano 107.330 candidatos estão inscritos para a realização da prova. Eles vão disputar as 8.147 vagas disponíveis, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Calendário vestibular Fuvest 2025

• Divulgação dos locais de prova: 01/11/2024

• 1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024

• 2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024