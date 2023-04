Fuvest divulga a 1ª lista extra de aprovados no vestibular e no Enem-USP 2023; veja convocados

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 10, a primeira lista extra de candidatos aprovados para vagas remanescentes pelos processos seletivos do vestibular 2023 da Universidade de São Paulo (USP) e do Enem-USP 2023. Confira abaixo ambas as listas que foram publicadas.

Clique aqui e acesse a 1ª lista extra de aprovados do vestibular 2023.

Clique aqui e veja a 1ª lista extra de aprovados do Enem-USP 2023.

Fuvest divulga a 1ª lista extra de aprovados no vestibular e no ENEM-USP 2023. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Segundo a instituição, a USP oferece neste ano 8.230 vagas pela Fuvest, 4.961 são reservadas à ampla concorrência, 2.173 aos inscritos de escola pública (EP) e 1.096 àqueles da rede pública de ensino, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência (EP/PPI).

Outras 2.917 vagas da USP são ofertadas para os candidatos que participaram da Fuvest e que também fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Eles concorreram às vagas que foram oferecidas pelo novo sistema Enem-USP e que tiveram inscrições até 31 de janeiro. Veja aqui mais informações.

Neste ano, a Fuvest recebeu 114,4 mil inscrições. As provas – da primeira e da segunda fases – foram realizadas entre dezembro do ano passado e janeiro de 2023.

