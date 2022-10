Fuvest: Inscrições para o vestibular se encerram nesta sexta-feira

Continua após a publicidade

O prazo para inscrições no Vestibular Fuvest 2023 vai até esta sexta-feira, 7, às 12 horas, e o pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até 10 de outubro. A primeira fase está marcada para 4 de dezembro, enquanto as provas da segunda serão em 8 e 9 de janeiro, encerrando com as habilidades específicas de 11 a 14 do mesmo mês.

Serão oferecidas 11.147 vagas nesta seleção, 8.230 da própria Fuvest – 4.961 de ampla concorrência, 2.173 para candidatos EP (Escola Pública) e 1.096 para EP/PPI (Pretos, Partos e Indígenas). As outras 2.917 estarão definidas pelo sistema que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Alunos prestando o vestibular da Fuvest em 2021. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A instituição preparou algumas mudanças na classificação por ações afirmativas para 2023. Em um primeiro momento, todos irão disputar as vagas de ampla concorrência. Após essa primeira seleção, serão preenchidas as vagas para escola pública e, em seguida, as destinadas a pretos, pardos e indígenas.

Ou seja, os estudantes enquadrados nas cotas que tiverem melhor desempenho já estarão automaticamente convocados na primeira lista. “Teremos ainda mais alunos que estudaram em escolas públicas. É um formato mais inclusivo”, disse Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest, depois do anúncio das novas regras.

O vestibular de 2023 também terá mais uma novidade: a chamada heteroidentificação, que avaliará os candidatos classificados que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. No momento da inscrição, o concorrente enviará uma foto de si mesmo, que será comparada com imagens capturadas do mesmo em cada dia de prova. Assim, poderão ser asseguradas as vagas dos pertencentes a estes grupos e identificar fraudes.

O resultado completo e os selecionados serão conhecidos no dia 30 de janeiro em primeira chamada. Mais informações podem ser encontradas no site da Fuvest.