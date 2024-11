Gabarito Enem 2024 da Prova Azul: veja correção extraoficial

O cursinho pré-vestibular SAS Educação divulgou neste domingo, 3, o gabarito extraoficial das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os candidatos que fizeram a prova tiveram de responder 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. A prova abordou desde a crise climática a temas ligados à cultura pop, como a série Game of Thrones e o grupo de rap Racionais MC’s.

Estudantes fazem prova na Unip da Barra Funda, zona oeste de São Paulo Foto: Fábio Vieira/Estadão

As questões deste domingo foram solucionadas pela equipe de professores do SAS Educação e não são as respostas oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame. Neste ano, os gabaritos oficiais devem ser divulgados apenas no dia 20 deste mês.

Gabarito Enem 2024: Prova Azul

1 (inglês) C

2 (inglês) A

3 (inglês) A

4 (inglês) A

5 (inglês) E

1 (espanhol) C

2 (espanhol) D

3 (espanhol) B

4 (espanhol) A

5 (espanhol) A

6 E

7 C

8 B

9 E

10 C

11 E

12 D

13 D

14 C

15 B

16 D

17 E

18 D

19 D

20 C

21 E

22 D

23 B

24 A

25 C

26 B

27 C

28 E

29 A

30 D

31 B

32 B

33 D

34 B

35 D

36 B

37 C

38 B

39 E

40 D

41 A

42 D

43 E

44 E

45 B

46 C

47 E

48 C

49 E

50 B

51 E

52 B

53 C

54 D

55 B

56 A

57 D

58 D

59 E

60 E

61 B

62 A

63 B

64 C

65 D

66 C

67 A

68 E

69 C

70 E

71 D

72 A

73 D

74 B

75 A

76 E

77 A

78 B

79 E

80 A

81 D

82 C

83 E

84 D

85 A

86 D

87 A

88 C

89 B

90 C

