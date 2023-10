Greve na USP tem aulas e piquetes na Cidade Universitária; entenda os próximos passos da paralisação

A greve dos estudantes da Universidade de São Paulo (USP) ganhará um novo capítulo nesta quarta-feira, 18, - e talvez o último - com a realização de mais uma assembleia geral que definirá o futuro do movimento. As paralisações, deflagradas em 20 de setembro, podem completar um mês na próxima sexta se os manifestantes optarem por continuar de braços cruzados.

Não são todas as faculdades e institutos que permanecem em estado de greve, como chegou a acontecer em determinado período do movimento. Diferentes unidades e categorias, como a dos professores, já decidiram em assembleia retomar as atividades.

Estudantes fazem fila no restaurante universitário, conhecido como Bandejão, na USP. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O Estadão esteve na terça-feira, 17, no campus do Butantã da USP, zona oeste de São Paulo, e verificou que as atividades em algumas faculdades, como na Escola Politécnica (Poli), estão normalizadas. A maior presença dos estudantes nos espaços da Cidade Universitária, como em salas de aulas, bibliotecas, restaurantes e praças, indicam que a instituição começa a ter parte de suas atividades normalizadas depois de quase 30 dias de mobilização.

Já algumas faculdades, como a Escola de Comunicação e Arte (ECA), por exemplo, mantém os piquetes e controlam os acessos às salas de aula. O Departamento de Geografia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), onde costumam acontecer as assembleias gerais, também possui barricadas em alguns dos corredores do prédio.

Nem todos os cursos paralisados impõem algum tipo de controle na porta dos prédios. Na Faculdade de Letras, uma das que votou na última assembleia para continuar mobilizada, não há piquetes que impeçam a circulação das pessoas pelo interior das instalações.

O estudante de história Pedro Chiquitti, diretor do Diretório Central dos Estudantes, avalia que o movimento tem perdido força nos últimos dias com a saída de unidades da paralisação, mas entende que ainda há uma divisão acirrada entre os que desejam se manter paralisados, e os que preferem o retorno das aulas.

“O maior argumento para a saída da greve é entender que houve conquistas e que há riscos de perdê-los se continuarmos parados por mais tempo. A questão é que entramos na mobilização de forma unida e entendemos que também devemos sair juntos, de forma coletiva”, disse o estudante à reportagem.

Entenda os detalhes da greve da USP, quais cursos estão paralisados ainda; os motivos para os estudantes cruzarem os braços e o posicionamento da reitoria frente às reivindicações dos manifestantes.

Desde quando a USP está em greve?

Os estudantes da USP deflagraram greve, em assembleia geral, no dia 20 de setembro. De lá para cá, algumas unidades decidiram sair da paralisação e retomar às atividades. Entre elas, unidades importantes, como a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina. Em assembleia convocada pela Associação dos Docentes da USP (Adusp), os professores também cruzaram os braços, mas decidiram pelo fim da paralisação na terça-feira passada, 10.

Espaços como o Departamento de Geografia da USP continuam com piquetes no prédio. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Por que os estudantes paralisaram as atividades?

Em linhas gerais, as principais reivindicações dos estudantes são a contratação de mais professores para o quadro e melhorias na política de permanência estudantil, com o reajuste no valor de bolsas. Conforme o Estadão revelou, a USP chegou a ter uma queda de 800 docentes em 10 anos.

De acordo com os grevistas, essa defasagem colocou em risco a continuidade de alguns cursos, como Japonês e Coreano, que são ministrados na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), uma das unidades mais engajadas na mobilização.

Como a reitoria se posiciona sobre o movimento?

Depois de algumas rodadas de negociação com os estudantes, a reitoria apresentou na terça passada, 10, uma carta com 24 compromissos que pretende assumir com base nas reivindicações dos universitários. Alguns deles são: a contração de 1.027 professores, sendo mais 100 vagas abertas de forma antecipada, o aumento no número de bolsas para estudantes de baixa renda, uma construção de creche na USP Leste e a garantia de que nenhum curso será fechado por falta de professores.

Após a apresentação do documento, a reitoria não voltou a se manifestar sobre a greve. E, de acordo com alguns dos estudantes ouvidos pela reportagem, e que estão à frente da paralisação, não deverá haver novas reuniões de negociação entre as partes porque a reitoria atingiu o seu limite no atendimento às demandas.

Por que os estudantes decidiram continuar paralisados após os compromissos apresentados?

Mesmo depois da reitoria assumir uma série de acordos, a maioria dos estudantes votou para continuar em greve, em uma assembleia geral realizada na última quarta-feira, 11. Parte dos manifestantes entende que o que foi oferecido pela reitoria são “migalhas” perto das verdadeiras necessidades dos alunos, e as promessas não cumprem por completo as pautas levantadas pelo movimento.

Em relação à contratação de professores, por exemplo, os alunos pedem a garantia de um sistema de contratação automática no caso de docentes que se aposentam, que são exonerados ou que vêm a óbito. A reitoria assumiu o compromisso de fazer essas admissões automáticas apenas até o final da atual gestão.

Outro ponto que os estudantes batem na tecla para sair da greve é a garantia de que não serão punidos por participarem da paralisação. A reitoria diz que ninguém sofrerá “represálias políticas”, mas afirma que “não tem meios de impedir medidas administrativas e processuais no caso de danos ao patrimônio da universidade”.

Esse posicionamento tem sido interpretado pelos estudantes como uma brecha para sofrerem alguma punição e, por isso, exigem outra conduta da reitoria.

A ECA, que também é a favor de continuar paralisada, mantém os bloqueios nos corredores Foto: Taba Benedicto/Estadão

Algumas faculdades já saíram da greve?

Sim. Diversas unidades que participaram do movimento foram saindo ao longo dos últimos dias. Faculdades expressivas como a de Direito, de Medicina e a Escola Politécnica já retomaram as atividades. Depois do documento da reitoria, os professores também optaram por deixar a paralisação.

Ao todo, a lista das faculdades e institutos que já saíram da greve tem: Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGC), Instituto de Biociência (IB), Escola de Educação Física e Esportes (EEFE), Instituto Oceanográfico (IO), Escola de Enfermagem (EEUSP), Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Faculdade São Francisco, Escola Politécnica, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Instituto de Relações Internacionais (IRI), Escola de Engenharia de Lorena (EEL), Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA), Faculdade de Educação (FEUSP), Faculdade de Saúde Pública (FSP) e Farmácia.

Essas saídas têm sido decididas em assembleias autônomas, convocadas pelos centros acadêmicos de cada curso. Mesmo que a Assembleia Geral dos estudantes vote pela continuidade da greve, os cursos têm independência para definir se continuam ou saem do movimento.

Quais unidades continuam em greve?

De acordo com uma lista divulgada pela própria universidade, as unidades que continuam paralisadas são:

FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

ECA - Escola de Artes e Comunicação

FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

IFUSP - Instituto de Física

Já a lista do DCE, que não faz uma divisão de cursos, faculdades e institutos, afirma que estão em greve ainda os estudantes da ECA, FAU, dos cursos de Letras, Geografia, História, Instituto de Matemática e Estatística (IME), Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), Ciências Moleculares, Ciências Sociais, Psicologia, Física, e do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP.

Qual a previsão para os próximos dias?

A avaliação do DCE é que a assembleia desta quarta seja a mais acirrada, e não é possível prever uma votação favorável aos que têm interesse em continuar na greve ou àqueles que entendem que é necessário retomar às atividades. Se optarem por continuar em greve, uma nova agenda de atos e atividades será definida e votada entre os estudantes, incluindo a realização de uma nova assembleia.

No caso de saída da greve, cada curso definirá quando as aulas serão retomadas. Além disso, mesmo que seja deliberado o fim do estado de paralisação, faculdades poderão se reunir de forma independente e autônoma para definir se continuam, ou não, de braços cruzados.

Para Pedro Chiquitti, diretor do DCE, mesmo que a continuidade do movimento seja aprovada na assembleia, é necessário que os estudantes comecem a se organizar para saber em que momento sairão da greve. “Uma hora esse momento vai ter que chegar”, diz.

Ele admite que o movimento vem perdendo força e que as medidas apresentadas pela reitoria, embora não sejam as ideais, significariam uma vitória dos grevistas, o que é raro no histórico recente do movimento estudantil da USP. “A última vez que os alunos saíram vencedores de uma greve foi em 2007, há 16 anos”, afirma.

Até por isso, ele acrescenta que o principal argumento para uma saída da greve é não correr o risco de perder o que a reitoria já ofereceu. “É melhor encerrarmos a greve e garantir o que a gente conquistou.”