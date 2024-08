SP piora ensino nos anos iniciais do fundamental e fica fora do top 10 de capitais; veja ranking

Depende da perspectiva. Isso é o resultado da rede total, que inclui rede privada. Se faz o recorte para a rede pública, não atingimos a meta em 2023, porque o Ideb ficou em 5,7 na rede pública e a meta era 5,8. Mas se existe uma etapa em que tem que comemorar é com os anos iniciais, trabalho especialmente dos municípios. De 2007 a 2019, o Brasil dobrou o número de crianças com aprendizagem adequada no 5º ano, tanto em Português quanto em Matemática. Essa é uma coorte que daqui sete anos estará fazendo o Ideb de ensino médio, que chega mais preparada.

Por outro lado, quanto mais se avança nas etapas escolares, piores os resultados. O ensino médio é onde estão concentrados os maiores desafios. Como melhorar nessa etapa?

O ensino médio segue a etapa com os resultados mais preocupantes, em que a gente ficou mais distante da meta, ainda que tenha boas referências como as escolas em tempo integral e as escolas técnicas integradas. Temos a discussão sobre o desenho curricular da etapa. As políticas ainda que estão sendo feitas para o ensino médio não chegaram na escola, o Pé de Meia começou no passado, o “novo novo ensino médio” foi aprovado mês passado. Nesse novo desenho curricular do ensino médio, corrigimos muitos dos problemas que tinham nas escolas e que não estavam dando certo na proposta anterior. Mas preservou a essência da reforma, que é a flexibilização curricular, a integração com a formação profissional e técnica. Temos um desenho curricular melhor.

O governo tem apostado no Pé de Meia e ensino profissionalizante para evoluir no ensino médio, onde há a maior evasão. Esses programas estão sendo bem implementados?

O Pé de Meia é uma política é a política mais cara da história do Ministério da Educação, custa entre R$ 8 e 10 bilhões por ano, um investimento muito alto. Mas é uma política que está de acordo com as evidências, está sendo bem implementada. A questão é que não conseguimos analisar os resultados hoje ainda. O grande ponto no ensino médio, são dois: para caber esse novo ensino médio de forma adequada, precisa aumentar o tempo integral. Esse é um baita desafio; e a a grande incógnita é como que o MEC vai ajudar os Estados a implementarem essas novas mudanças do novo ensino médio, qual será o programa de apoio que vai ser feito. Se o MEC não apoia, há redes que conseguem fazer e outras redes que não conseguem. Esse apoio pode ser dado com orientações, apoio técnico, financiamento de consultores do ministério para atuarem nos Estados, monitoramento para saber se as práticas estão sendo implementadas nas escolas,

E como fica o ensino fundamental II?

Os anos finais têm o desafio “cachorro sem dono”. Isso porque metade fica com os municípios, metade fica com os Estados. Tem um desafio de governança e de transição. Não falamos muito sobre isso, mas a transição dos anos iniciais para os finais do fundamental é muito drástica. Não há políticas para isso. Por que no 5º ano os resultados são melhores? Porque é mais fácil fazer a gestão de uma sala de aula que tem um professor só, do que no 6º ano, quando o aluno passa para oito professores. O (ministro) Camilo Santana até citou isso, sobre a Escola das Adolescências, uma política que está muito embrionária ainda no Ministério de Educação.

E nessa etapa não temos um modelo de onde copiar. Nos anos iniciais já sabemos o que funciona, tem vários casos de sucesso, como o do Ceará, Teresina, de Sobral, já se sabe o que funciona em termos de alfabetização. No médio, já existem as escolas em tempo integral, que já estão se expandindo, e os cursos técnicos.