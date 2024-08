Instituição anuncia mais de 30 mil bolsas de inglês para pessoas negras; veja como se inscrever

Ter um segundo idioma no currículo é um diferencial importante na carreira de qualquer pessoa. Especialistas estimam que o domínio de um idioma pode elevar o salário significativamente, com alta que pode ir de 40% a 70% para vagas operacionais. Em caso de fluência, o pagamento chega a ser dobrado.

Bolsas de curso de idiomas voltado para pessoas negras estão com inscrições abertas. Foto: Seventyfour - stock.adobe.com

PUBLICIDADE Pensando em facilitar o acesso às oportunidades para pessoas negras, o Mover (Movimento pela Equidade Racial), em parceria com a Education First (EF), lançou a 3.ª edição do Mover Hello. O programa de capacitação em inglês é voltado para a qualificação e desenvolvimento de carreiras e vai disponibilizar, desta vez, 30 mil bolsas de estudos gratuitas e de forma online. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 pelo site da instituição. “O papel do Mover é promover a equidade racial. Ao identificar o idioma como uma barreira que prejudica o acesso de pessoas negras talentosas ao mercado de trabalho, buscamos apoiar a comunidade negra para que o acesso a este conhecimento seja mais democrático”, explica Fernando Soares, gerente de Projetos do Mover.

Mais possibilidades

A administradora e coordenadora de programas de inovação Adriane Coimbra, 38 anos, economizou durante quatro anos para realizar o sonho de alcançar a proficiência em inglês. Para isso, ela precisou dar um tempo na carreira de três anos para viver uma experiência internacional na Austrália, focando no aprimoramento da língua.

“Para me sustentar, fazia faxina em uma escola e em algumas casas. Não foi fácil fazer uma pausa na minha carreira, deixar minha família e meu país para apostar nessa experiência e na aquisição do tão sonhado inglês avançado, mas sabia que isso poderia ser um divisor de águas na minha jornada profissional. E de fato foi”, conta.

Fernando lembra que, no Brasil, apenas 5% da população tem algum nível de proficiência em inglês. Os dados são de um estudo realizado pelo British Council, organização dedicada à educação e relações culturais. Se pensarmos em fluência, essa porcentagem cai para 1%. “Ao levar a oportunidade para que pessoas negras tenham essa qualificação, estamos possibilitando que passem a fazer parte desse pequeno grupo, o que tende a ser um diferencial importante em suas carreiras”, explica.

Adriane conta que percebeu a diferença em ser fluente em um segundo idioma assim que voltou para o Brasil. “Regressando ao País, tive acesso a algumas oportunidades incríveis de trabalho só por conta desta nova habilidade. Sentir-me confiante na comunicação oral e escrita permitiu que eu avançasse alguns degraus profissionais, possibilitando o acesso a pessoas e a condução de projetos muito especiais”, comenta.

Publicidade

Como vai ser o curso?

O Mover Hello é uma iniciativa conjunta entre o Mover e a Education First (EF), escola de idioma em plataformas digitais. O programa oferece cursos de inglês online e gratuitos para pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas) que buscam inserção no mercado de trabalho ou aceleração de suas carreiras.

Serão 16 níveis disponíveis, do básico ao avançado, apoiando pessoas que estejam em diferentes momentos de sua jornada de aprendizado. Para iniciar será necessário passar por um teste a fim de avaliar em qual nível o participante deve começar.

Durante 12 meses, eles terão acesso ilimitado à EF English Live, com mais de 3.000 horas de conteúdo interativo, incluindo atividades, testes e certificações para diversos níveis e necessidades. As aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cursos abrangem inglês geral, técnico e de negócios.

A partir do ingresso, todo o conteúdo pode ser acessado através de um computador ou dispositivo móvel conectado à internet. As aulas também contam com adaptação para candidatos que possuem algum tipo de deficiência, garantindo melhor acessibilidade para todas as pessoas.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE É importante lembrar que o formulário de inscrição precisa ser preenchido até o final para que a vaga seja assegurada. Após o recebimento do e-mail de confirmação, caso a matrícula fique em aberto por mais de 30 dias, o sistema entende que houve interesse, mas não continuidade, redirecionando a vaga de forma automática para outra pessoa. Este já é o terceiro ano do programa que, segundo Fernando, já garantiu acesso a mais de 34 mil pessoas. “Acreditamos no poder transformador da educação e na língua inglesa como uma habilidade com poder para impulsionar a inclusão e a transformação social que abre portas para novas oportunidades, conexões e pertencimento a uma comunidade global.” * Conteúdo feito em parceria com o Mover (Movimento pela Equidade Racial), associação sem fins lucrativos que, por meio de conscientização, fomento ao desenvolvimento de carreiras e negócios de pessoas negras, tem o objetivo de promover e acelerar a equidade racial