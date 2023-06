Jovem conta como professora mudou sua vida: ‘Me incentivou a fazer o que não imaginaria ser capaz’

“Costumo dizer que 2018 foi o ano em que, realmente, minha vida começou”. Natural de Camaçari (BA), Jhudy Souza teve sua vida transformada no 9º ano, após ganhar o incentivo da professora Tânia para seguir rabiscando ideias em forma de poesia. Uma das diretoras da ONG Globalizando, voltada à democratização do ensino de idiomas, Jhudy aprendeu na escola a importância dos professores e do aluno protagonista – e compartilhou um pouco de sua história no evento promovido pelo Estadão.

“De bloquinho em bloquinho, ela me incentivou a fazer coisas que jamais eu imaginaria que era capaz”, lembra a jovem, que seguiu encantada com as letras até conhecer uma segunda professora, também de língua portuguesa, que marcaria sua vida.

Ela cursava o ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em 2020, quando contou com Lanuza para transformar suas angústias sobre a pandemia num artigo de opinião. Com o título Toda Pandemia Tem Raça, Gênero e Classe, o texto, inscrito num concurso estadual, abordava a vivência das empregadas domésticas durante o período.

Jhudy Souza aprendeu na escola a importância dos professores e do aluno protagonista Foto: Marcelo Chello/Estadão

Dos versos a que estava acostumada, Jhudy foi para o mundo da prosa, e ficou em 4º lugar. Como resultado, o artigo foi trabalhado em aula pelas turmas de 1º ano do instituto. “Fiquei encantada com aquele momento em que tanta gente leu e deu valor àquilo que escrevi”, conta.

Com tudo o que construiu em sua rede de apoio na escola, Jhudy decidiu levar adiante o afeto que recebeu, ajudando amigos em sua trajetória escolar. “Houve uma multiplicação de impulsos. A professora Lanuza me impulsionou, depois eu escrevi e, então, eu estava na função de impulsionar aqueles alunos em seus escritos.”

Recém-aprovada no curso de Letras da Universidade Federal da Bahia, é na escola que ela pretende passar a vida. “Foi dentro da sala de aula, meu lugar favorito, que aprendi a importância dos professores e do protagonismo dos alunos. Por isso, decidi que quero trabalhar com educação.”