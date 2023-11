Liceu abre inscrições para ensino técnico integrado ao médio gratuito e bolsas integrais para o médio

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo 2024 de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Automação Industrial e Edificações - ambos gratuitos, além de vagas para bolsas de estudo integrais no ensino médio. As inscrições vão até o dia 09 de novembro de 2023.

Acesse o edital e inscreva-se em https://www.vunesp.com.br/LIAR2301

São 35 vagas para cada curso de Ensino Técnico Integrado ao Médio. São 21 vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até um e meio salário mínimo federal (R$ 1.980,00 por pessoa) e 14 vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até três mínimos (R$ 3.960,00 por pessoa).

Além da gratuidade, serão concedidos alimentação, uniforme, material escolar e ajuda de custo de transporte para quem não é beneficiário do passe livre.

Conheça os cursos em https://www.liceuescola.com.br/ensino-tecnico/

Bolsas Integrais para o Ensino Médio

O Liceu oferece ainda no Ensino Médio pago três bolsas de estudo integrais e anuais para o 1º ano em 2024, para cada turma a ser aprovada.

Continua após a publicidade

O processo seletivo é organizado e realizado pela Fundação para o Vestibular da UNESP (VUNESP).

Escola centenária

Fundado em 1873, o Liceu é referência na formação humanista e no ensino técnico profissionalizante. Está entre as 5 (cinco) melhores escolas de São Paulo no ensino médio e em 1º lugar do Brasil no Ensino Técnico pelo ranking nacional do Enem.