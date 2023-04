Lula diz que reforma do ensino médio está suspensa para debater melhor com área da Educação

BRASÍLIA- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 6, que a reforma do Novo Ensino Médio no País foi suspensa para que haja uma discussão entre o governo e a sociedade ligada à área da Educação.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou na terça-feira, 4, a suspensão do cronograma do novo Ensino Médio, iniciado nas escolas no ano passado. A medida paralisa mudanças que também estavam previstas para serem implementadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com a imprensa, realizado na manhã desta quinta-feira (06) no Palácio do Planalto, em Brasília FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A decisão foi vista como um aceno claro para parte da esquerda que pede a revogação total do modelo. Nesta semana, o ministro se reuniu por mais de duas horas com o presidente para falar sobre a confusão em torno do Ensino Médio.

O que nós determinamos, afirmou Lula, é que “não vamos revogar”. “Vamos discutir com todas as entidades interessadas como aperfeiçoar o Ensino Médio no País”, acrescentou. “Não foi revogado [o cronograma], foi suspenso para que a gente discuta com a sociedade ligada à área da educação o que a gente quer para o novo Ensino Médio”, garantiu.

O que está em debate?

O Novo Ensino Médio é uma mudança no formato do ensino(1º, 2º e 3º anos), aprovada em 2017. Cerca de 60% da carga horária passa a ser de conteúdos obrigatórios comum a todos, como Português, Matemática e Química. O restante (40%) é a parte flexível, com percursos optativos segundo o interesse do aluno ou uma formação técnica. O jovem pode, por exemplo, fazer curso técnico em Eletrônica ou aprofundamento de estudos em Linguagens durante o ensino médio, além da carga obrigatória.

O argumento para a mudança era de que o modelo anterior (com 13 disciplinas obrigatórias) era engessado e desinteressante ao jovem. No ensino médio, 90% dos concluintes saem sem saber o que se espera em Matemática e 60%, em Português. Além disso, há altos índices de abandono e a abertura da carga flexível serve ainda como oportunidade de abrir espaço para a formação técnica, muito valorizada, por exemplo, em países europeus.

Antes do adiamento imaginava-se que o governo poderia revogar a mudança. Uma parcela das entidades educacionais e dos pesquisadores se manifestou, então, contra à revogação, sob argumento de que o processo exigiu grande esforço e também obteve bons resultados. Nota do Todos pela Educação diz que a reforma “aponta para o caminho certo, mas precisa de ajustes para prosperar com mais qualidade e equidade”. O Conselho Nacional dos Secretários da Educação (Consed) também defende manter a reforma e trabalhar no sentido de fazer ajustes.

Professora em sala de aula da rede pública estadual de São Paulo FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Do outo lado, a mudança enfrentou críticas desde o início. Em 2017, a reforma foi instituída via medida provisória (MP) pelo presidente Michel Temer (MDB), o que motivou reclamações pela falta de espaço para debate com alunos, professores e entidades. A mudança levou até a um movimento de ocupação de escolas pelos jovens. Mais tarde, a reorganização foi aprovada pelo Congresso.

Parte dos especialistas e das entidades estudantis reclama dos problemas de implementação do novo modelo, com baixa oferta de opções em regiões carentes ou de disciplinas que não fazem sentido para os alunos. A mudança, dizem os opositores do modelo, ainda reduz a carga horária das disciplinas obrigatórias, como História e Física, o que diminuiria a competitividade de alunos.

Outra crítica é sobre a potencial alta das desigualdades. Colégios ricos têm condições de oferecer múltiplos cardápios de qualidade, mas redes ou escolas vulneráveis não têm infraestrutura ou equipes adequadas. Os Estados se queixam ainda de que há pouco apoio - técnico e financeiro - para implementar a mudança, diante das falhas de gestão do MEC na gestão Jair Bolsonaro (PL) e da pandemia.

Com a inserção de uma carga horária flexível, será necessária fazer adaptações no formato do Enem, como mudar o tamanho do teste ou ampliar a quantidade de questões dissertativas (abertas, sem respostas de múltipla escolha). Mas ainda não qualquer definição sobre isso.

Debate nas redes sociais

Por outro lado, o debate se expandiu para fora da área da Educação e chegou às redes sociais. Na segunda-feira, 3, empresário e apresentador de TV Luciano Huck criticou na segunda-feira, 3, a ideia de revogação que vinha sendo defendida por entidades estudantis e parte das associações educacionais.

“O novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente”, escreveu Huck. Na manhã de terça-feira, 4, a postagem já tinha mais de 4,1 milhões de visualizações e ao menos 6,3 mil comentários.

Entre outros opositores da revogação, está o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed). Os gestores argumentam que a reforma precisa de ajustes, mas uma reversão completa seria um desperdício do trabalho que foi realizado nos últimos anos e já está em curso.

