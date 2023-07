19 de julho de 2023. O dia em que usei o chatgpt pela primeira vez.

Sim, falar de chatgpt é noticia velha. Sou dessas. Para os marqueteiros, sou classificada como "late adopter" (pessoa que demooooora para adotar novas tecnologias). Só como referencia, na faculdade fui das últimas pessoas a criar um email. Até o terceiro semestre eu ainda passava para meus colegas meu pedaço do trabalho via disquete. Mesmo após ser xingada por passar - inadvertidamente, que fique claro - vírus para meus colegas, eu ainda assim resistia em criar uma conta no Hotmail. Foi só quando me mudei para o México para fazer meu intercambio que cedi à pressão tecnológica.

Dito isso, sei que estou atrasada (ou "no meu ritmo") para começar a mexer com IA. Minha motivação para o teste foi a dificuldade de encontrar a informação desejada no google, meu velho parceiro. Eu queria saber que empresas têm atualmente programas para contratação de pessoas negras. E mais, especificamente, pessoas negras com já certo tempo de carreira (ou seja, programas de estagio e trainee não me serviam).

Eu queria descobrir essa informação, e ainda quero.

O google não me trouxe muita informação. Algumas reportagens soltas, alguns links de consultorias especializadas.

Pensei: é agora que o chatgpt vai brilhar. Tinha certeza que receberia uma lista prontinha de empresas para que eu pudesse encaminhar diretamente para minha cliente. Achar esse tipo de informação não faz parte de meu escopo, mas gosto de ajudar, quando posso. E mais do que isso, fiquei curiosa.

Qual não foi minha surpresa ao receber a seguinte mensagem: "Como modelo de linguagem, minha capacidade de acesso em tempo real está desativada e meu conhecimento foi atualizado pela última vez em setembro de 2021. Portanto, não tenho informações atualizadas sobre empresas específicas que possuem programas de contratação direcionados para pessoas negras em São Paulo após essa data."

Continua após a publicidade

Tentei mudar a pergunta algumas vezes, mas o resultado foi igualmente insatisfatório.

Então, após esse primeiro teste, fiquei com duas dúvidas:

1) O chatgpt não tem informação mais atualizada do que 2021? É verdade esse bilhete? 2) Não existe um lugar fácil onde eu possa encontrar vagas de emprego/programas de contratação para pessoas negras? Apesar de minha pesquisa inicial ter sido de certa forma fracassada, tal fracasso me proporcionou certa alegria. Ainda há espaço no mercado para mão de obra humana, minha gente! Eu sei que isso não é novidade para ninguém, mas como falei, demoro às vezes para assentar com uns conceitos.

Enfim, gostei da brincadeira e continuarei fazendo testes. Mas, se alguém quiser me ajudar passando indicações- assim como faziam os astecas - de empresas que têm esse tipo de programa, a tia aqui será muitíssimo grata ?