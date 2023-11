Dono do FOMO

Recentemente eu descobri o pai do FOMO!

Sim, ele existe! Trata-se de Patrick Mcguiness, um ex-aluno de Harvard que originalmente cunhou o termo (há 20 anos atrás!) para descrever a sensação que muitos alunos de MBA sentiam ao se verem deparados com infinitas opções (Devo ir na classe x, ou no evento y? Faço uma viagem para China ou foco em buscar em um emprego? E por aí vai).

A sigla em si se refere a "Fear of Missing Out", ou seja, medo de estar perdendo algo.

Mas isso é notícia velha.

O que me chamou mais atenção no podcast "Think Fast, Talk Smart" foram as novas siglas que estão sendo criadas. E como a evolução das siglas vão representando a evolução dos tempos, do sentimento coletivo ou do momento pessoal.

Depois da onda ansiolítica do FOMO, como ficamos?

Cansados, óbvio.

Então veio o JOMO: Joy of Missing Out, ou seja, a alegria de não ir. De ficar em casa. De assistir um Netflix e simplesmente dizer não para tantas oportunidades.

Mais recentemente, principalmente com as infinitas opções apresentadas pelas mídias sociais, apareceu o FOBO (Fear of a Better Option). O FOBO é o que nos leva a dedicar horas a fio para escolher um restaurante ou até a se comprometer com alguém em um relacionamento.

Por fim, Matt Abrahams cunhou também o FOGO (Fear of Growing Old - medo de envelher) e FOPO (fear of peeing often - medo de precisar fazer muito xixi). Esses últimos dois, evidentemente, foram brincadeiras, mas ainda assim, achei válidos.

Fiquei pensando que outras siglas podem representar nosso momento atual.

Que tal...

FOFIL - fear of falling in love (medo de se apaixonar)

FOMA - fear of melting away (medo de derreter - devido a todo esse calor)

FOBO - fear of boletos excessivos?

Enfim, fica aí essa pertinente reflexão para inaugurar essa quinta com cara de segunda ?