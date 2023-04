FOMO....um privilegio gringo?

Faz alguns anos que o acrônimo "FOMO" se popularizou. FOMO (ou Fear of Missing Out) simboliza aquele sentimento de, em meio a tantas oportunidades, você temer estar perdendo algo legal/importante.

Trata-se de um assunto bastante presente na vida dos alunos de MBAs internacionais...entre tantas aulas interessantes, palestras com profissionais renomados, encontros para networking e clubes extra-curriculares, a chance de você estar deixando algo escapar é altíssima. E daí vem a ansiedade. E muitas vezes a dificuldade em escolher. Ou aquele cansaço inevitável dos que tentam dar conta de tudo.

Apesar do assunto ter cheiro de "white people's problem", o sofrimento gerado pelo medo de estar perdendo algo é real. Quando morava em Chicago, via vários estudantes sofrendo por isso. Eu mesma, perdi algumas noites de sono em dúvida se assistia a uma palestra com os executivos do Spotify ou a um workshop sobre branding pessoal. Daí me peguei pensando....por que nunca escuto esse tipo de reclamação de meus clientes brasileiros?

Como parte do processo preparatório para MBA, já escutei centenas de histórias sobre como era a vida na faculdade, com que tipo de atividade eles se envolviam, quais eram suas preocupações. E, na quase absoluta maioria das histórias, não há traço algum de FOMO. Muito pelo contrario. O que mais escuto é: "então...atividade extra-curricular não tem muito. Pois já no terceiro trimestre comecei a estagiar, e daí tinha que ficar X horas no trabalho, depois pegar condução, e só chegava em casa às Y horas da noite. Daí não dava tempo de mais nada."

Foi aí que eu me liguei. Nós estudantes/ex-estudantes brasileiros dificilmente sofremos de FOMO, pois aqui, a prioridade é clara: pagar boletos. Durante o começo da faculdade, o objetivo é conseguir um estagio o quanto antes. Se você conseguiu ser aprovado, então celebre rapidamente, e bora trabalhar o tanto de horas de te foi pedido. Precisa trabalhar mais do que as horas acordadas no contrato de estágio? Veja bem, prioridades, né? É preciso demonstrar um excelente trabalho para depois ser efetivado. Então se não der para conciliar com a palestra X, esporte Y, ou encontro com amigos, bom, esse é preço. Tá....mas e durante o MBA? O formato de MBA no Brasil é bem diferente do formato internacional. Aqui, a gente concilia as aulas com o trabalho. E nessa competição por atenção, novamente, a atividade que gera receita vence. É simples. Não tem "sofrencia". Não tem FOMO. É só como as coisas são.

Foi aí que percebi que FOMO nada mais é do uma representação da básica equação "Felicidade = Realidade - Expectativa". Os alunos de MBA internacional sofrem pois tem desejo/expectativas altas sobre o que é possível fazer durante sua experiência de MBA. Expectativa alta = maior chance de decepção/FOMO. Por outro lado, nós aqui no Brasil, já entramos na faculdade/MBA sabendo que conseguir/manter um bom emprego é prioridade. Então tudo fica em segundo plano. O que torna as escolhas mais fáceis. O que ajuda priorizar. E, por consequência, reduz o FOMO.

O contraponto disso é que, ao reduzirmos nossa expectativa em relação ao que podemos aproveitar, acabamos restringindo nossa visão e abertura a novas experiências.

Então o que fazer? Tentar participar de tudo (e potencialmente se frustrar) ou se conformar em estudar/trabalhar e pronto (e certamente ter uma vivencia mais limitada)?

Como sempre, a máximo do "caminho do meio" também vale aqui.

Portanto, se você está nesse momento cursando uma faculdade/pós-graduação/MBA, tente minimamente aproveitar as oportunidades além das aulas. Às vezes, aquele happy hour com os amigos do curso valerá mais do que uma média 8,5. Disso, estou certa.