Mulher de sorte

"Sabe-se lá o que aconteceria com você na estrada de volta para casa...esse galho pode ter salvado sua vida" (Motorista Darcy)

O final de semana estava lindo.

Houve sol, natureza, risadas e amigos.

Estava terminando de comer uma feijoadinha esperta quando um estrondo chama minha atenção. Moradora de São Paulo que sou, porém, nem dei muita bola. Algum disjuntor deve ter estourado. A reação de meu anfitrião foi diferente. Levantou as sobrancelhas, soltou uma "que porra foi essa" e saiu correndo para ver.

Eu continuei tacando uma pimentinha na minha farofa, aproveitando a vista do riacho em minha frente.

Meu anfitrião volta. Terminamos de comer. Aí ele finalmente solta: acho que você precisa ver seu carro.

Ok...

Saio em direção a meu carro, ano 2022, saído da concessionária há menos de 1 mês. Influenciada por meu pai, tenho aflição de carro mal cuidado, então qualquer risquinho é prontamente consertado.

"Olha o galho, Paula". Vejo no chão um galho de mais de 3 metros. Ok, galho visto. Olho então meu carro. Lanterna quebrada. Teto afundado. Antena desencaixada. Respiro fundo. Ok, Paula..respira...é só um carro. Caiu um galho de eucalipto gigante em cima dele. Meu anfitrião começa a contar historias trágicas de como já havia visto situações bem piores, de galhos que caíram verticalmente e perfuraram a lataria. De pessoas que quase morreram. Ok. Respiro. Tento me acalmar para não deixar tal situação deixar um gosto amargo num final de semana delicioso. Porém, quando passo para frente do carro, vejo o resto da situação. Vidro completamente, destruído, a ponto do retrovisor ter caído. Estilhaços de vidro cobriam todos os bancos, inclusive o traseiro. Eu estava a 6h de são Paulo num local sem internet. E amanhã, no caso hoje, é dia de trabalho. Eu só queria chorar.

Corta para agora. Estou em SP, na minha casa, escrevendo esse texto. Fazendo uma historia longa, um pouco mais curta, fui resgatada pela maravilhosa Porto Seguro, voltei de taxi para SP e meu carro veio guinchado. Nesse meio tempo, refleti muito sobre o ocorrido e escutei muitos comentários e reflexões:

- A senhora tem que agradecer...imagina o que poderia ter ocorrido se tivesse vindo dirigindo para SP

- Foi um sinal: se eu estivesse no carro, teria sido um acidente muito pior. Por isso, aproveite. A vida é curta.

- Sair de casa é um perigo. Por que você vai inventar de fazer essas coisas de viajar, Paula?

- Quando objetos ao nosso redor quebram, é porque tem energia ruim circulando.

- Isso é coisa de gente invejosa a seu redor

- Esses perrengues são as melhores historias para contar depois

- É só dinheiro. O importante é que ninguém se machucou. O resto a gente corre atrás

A lista de interpretações é infinita. Eu mesma fiquei refletindo muito sobre o que ocorreu. E no final, a única coisa certa é "caiu um galho gigante no meu carro novinho, causando enormes danos materiais".

Compartilho isso pois me peguei pensando quanto tempo dedicamos a analisar as intenções, motivações, comportamentos de pessoas e acontecimentos do mundo, buscando um significado. E como é possível ter muitos significados. E como dependendo do significado que escolho, minha experiência de vida vai se moldar. Eu posso pegar a situação e falar "sou uma pessoa de muito azar". Como posso falar sou uma pessoa de muita sorte. E isso muda como eu acordo e me relaciono com a vida. E é uma escolha.

Se é uma escolha, e uma me faz me sentir mal e outra bem e ambas/nenhuma é a "verdade", por hoje, vou escolher uma que me ajuda ser o tipo de pessoa que busco ser.

A provocação aqui é você pensar se tem algo nesse momento que está te incomodando muito. E, caso você deseje mudar esse incômodo, quais são outras interpretações/histórias que podem ser pensadas a respeito disso. E escolher.

De minha parte, por hoje, quero pensar que de fato sou uma pessoa muito abençoada ,)