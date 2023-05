Escrevo, logo existo

Uma ode à escrita

Faz 3 dias que comecei a "ler" o Caminho Do Artista de Julia Cameron. Ler entre aspas significa "escutar". Escutar entre aspas significa ouvir ao áudio livro antes de pegar no sono. O que, por sua vez, significa escutar talvez uns 15 minutos em um estado de semiconsciência.

Nesse clássico sobre criatividade, a autora prega que o caminho para acessar seu estado de criação é através de páginas matinais.

A proposta é, ao acordar, escrever ininterruptamente por 15 minutos. Qualquer coisa. O que vier na cabeça. Sem qualquer julgamento. Não é para ninguém ler. Só eu mesma.

Muitas resistências brotaram em mim ao ouvir essa proposta. Eu já ando travada para escrever (sorry, Estadão), que raios vou escrever todos os dias? Além disso, se tiver que priorizar alguma atividade pela manhã (além da perda de tempo clássica nas mídias sociais), não deveria ser na meditação? Ou fazendo uns abdominais?

De qualquer maneira, não sei bem por quê, resolvi testar. Estou no terceiro dia. Desses, já chorei 3x. O ponto é: por quê?

Eu sou o tipo de pessoa que anda na rua com fone de ouvido escutando podcast. Se estou em casa, estou escutando noticia. Não gosto de casa em silencio. Às vezes deixo TV ligada só para me fazer "companhia". Falo com clientes o dia todo. Faço terapia toda semana. Visito pais e avó todos os finais de semana. E sou aquela que sempre agita o encontro com os amigos.

Até eu iniciar essas paginas matinais, eu não tinha percebido como minha vida está sempre com alguma(s) voz(es). E esse espaço matinal, me deu meu silencio de volta.

Eu com meus pensamentos. Percebi que é na escrita onde me escuto. E onde processo. Onde organizo e chego a conclusões.

Eu vinha preocupada com o impacto da inteligência artificial no meu trabalho. Afinal, chat GPT está dando uma super ajuda em currículos, preparação para entrevistas, essays. Ele conta histórias bem.

O que a inteligência artificial (ainda?) não faz é dar o espaço para você se conhecer a partir da escrita. É ajudar a se sentir. A se escutar. A você sentir o alivio de, ao colocar algo no papel, se libertar do peso que estava sentindo na sua cabeça. A criar uma manifestação física do que você está pensando e, através disso, permitir uma reflexão diferenciada.

Por que estou compartilhando isso? Pois talvez você também se beneficie de um momentinho seu, escrevendo, explorando seu pensamentos. Não, você não precisa fazer isso. Mas talvez, assim como eu, você se beneficie.

Então como coisa boa a gente compartilha, estou aqui compartilhando isso com você. Não sei se vou manter essa disciplina para sempre. Mas como alguém bem mais esperto do que eu já falou, que seja eterno enquanto dure.