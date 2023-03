Por um FELIZ ano! (agora de verdade) -- Bora falar de metas?

Pronto. Agora vai.

Para honrar esse último dia de "ano velho", fiz tudo o que eu tinha direito: comi mais do que eu deveria, tomei refrigerante à vontade, fiquei de preguicinha em um horário que poderia ter sido produtiva...não meditei...não liguei para minha vó...não avancei em nenhum dos treinamentos que me propus a fazer.

Mas tudo isso termina hoje às 23:59! Estou certa disso kkkk

Bom, como diria uma querida amiga, "a última esperança é a que morre".

Eu sei que nada rigorosamente muda quando vira o ano, quando fazemos aniversario e muito menos quando começamos o ano brasileiro, vulgo, pós-carnaval.

Mas não custa tentar, né?

No ano passado, minha única meta foi "por mais bons momentos". E tenho orgulho em dizer que consegui cumpri-la lindamente. Quando eu tinha que escolher entre algo útil e algo divertido eu, com grande frequência, escolhi a segunda opção. O que para mim, aquariana com ascendente e lua em capricórnio (entendedores entenderão), trata-se de um grande avanço.

Para 2023, meu objetivo é outro. E para ser totalmente sincera é ainda indefinido.

Profissionalmente, estabeleci uma meta clara (que é tirar meu MCC, o mais alto certificado em coaching). Mas, sinceramente, não a considero um grande desafio. Não que seja fácil...mas quando me comprometo com algo em relação a meu trabalho, sei que me jogo de cabeça.

Minha dificuldade está sendo quanto à minha meta pessoal. Talvez pela primeira vez em muito tempo eu não tenho clareza do que quero. Será que é porque está tudo bom? Não sei...está tudo bem...mas sempre dá para melhorar, obviamente. Será que é porque algumas metas que eu geralmente coloco, eu raramente atinjo (como meditar, minha eterna meta)? Ou será porque minha meta do ano passado virou um estilo de ser, e sinto que devo continuar nela?

Eu sinceramente ando desconsertada com essa falta de clareza de objetivos...mas a verdade é que só quero ser feliz.

Minha terapeuta me questionou se não seria o momento de simplesmente deixar fluir. Sem tentar antecipar nada. Minha astróloga, por outro lado, falou que esse é o ano das realizações e de mudanças estruturais. E minha intuição, essa está falando que apesar de meu estranhamento com esse momento pouco ambicioso (?), vai ficar tudo bem. Mesmo sabendo que coisas (muito) difíceis já aconteceram e ainda vão acontecer neste ano.

Buscando inspiração sobre o tema, assisti o documentário do Netflix "Missão: Alegria em Tempos Difíceis". Nele, o Dalai Lama e o arcebispo Desmond Tutu discutem como conseguiram manter-se felizes passando por situações dificílimas, como exilio, repressão, morte de pessoas queridas, etc. Abaixo algumas das lições tiradas:

- Re-significar momentos difíceis, buscando aprendizado neles, é chave para felicidade

- Sofrimento pode ser oportunidade para desenvolver compaixão

- Promover amor/bondade nas relações é crucial, pois nossas relações impactam diretamente nosso bem-estar.

- Alegria é a recompensa de gerar alegria para outras pessoas

- Bem estar é uma habilidade que pode ser aprendida. Praticar presença (meditar, orar) é uma forma de treinar essa habilidade.

Então pensando bem, se o que quero é simplesmente ser feliz, minhas metas para 2023 serão:

- Cultivar a alegria em todas as relações

- Buscar aprendizado nos momentos difíceis

- E, sim, pelo jeito não tem como fugir: tentarei novamente meditar. (mas essa já tô sentindo que não vai rolar kkk)

Minha intenção com esse texto é propor que, independente de como esse "pré-ano" tenha sido, aproveitemos esse 1 de Março para iniciarmos algo melhor. Vamos?

E, se como eu, você também tem interesse em buscar mais alegria nesse ano, ao final do documentário há um convite para ingressar no Mission Joy ("missão alegria") - www.missionjoy.org. Por 7 dias, eles propõem que você execute 7 minutos diários de atividades cientificamente comprovadas para promoverem alegria. Na minha opinião, vale testar ?