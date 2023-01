BRASÍLIA - O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira, 26, consulta à lista dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa oferece vagas em instituições públicas de ensino superior para quem realizou a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zerou na redação. As matrículas podem ser feitas de 30 de janeiro a 3 de fevereiro.