MEC diz que vai criar ‘Mais Médicos’ dos professores e bolsa Pé-de-Meia para aluno de licenciatura

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira, 18, que o Ministério da Educação vai lançar um pacote de benefícios para valorização de professores. Entre eles, uma espécie de Mais Médicos para incentivar que os docentes atuem em escolas de áreas onde há déficit de profissionais. Também prevê um programa de transferência de renda para estimular que alunos ingressem em cursos de licenciatura.

“Hoje temos uma deficiência grande em professores nas áreas de Física, Matemática, Química e Biologia. Vamos destinar uma bolsa a mais para o professor que queira ir para determinada região com menos professores. Nos dois primeiros anos, o MEC apoia isso”, disse o ministro durante o evento Reconstrução da Educação, realizado pelo Estadão no Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Também é possível acompanhar a transmissão pelo YouTube.

PUBLICIDADE O Mais Médicos é um programa federal que, desde 2013, leva profissionais de saúde para regiões de difícil acesso e alta vulnerabilidade, onde há escassez dessa mão de obra. No início, grande parte dos médicos participantes eram cubanos, mas hoje já não há mais essa predominância e profissionais brasileiros são a maioria. “Olhar para valorização não é só remuneração. O professor é uma das mais importantes profissões no País, todos passamos por eles. Por isso, é preciso criar uma cultura para a sociedade reconhecer o papel professor”, afirmou Santana.

O ministro não informou quando a iniciativa será implementada nem quais etapas da educação básica devem ser contempladas.

Pé-de-Meia

Segundo o ministro, o estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano e quiser ingressar em curso de licenciatura no próximo ano vai receber uma bolsa e uma poupança do governo federal, nos moldes do programa Pé-de-Meia. Será necessário ter nota máxima de 650 pontos.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento mensal de R$ 200.

O ministro da Educação, Camilo Santana, participou do evento Reconstrução da Educação, promovido pelo 'Estadão' no Museu do Ipiranga. Foto: Werther Santana/Estadão

Santana também mencionou que o governo federal pretende incentivar a sociedade civil e empresas privadas como um todo para criar um pacto para valorização dos professores, firmando políticas de desconto em hotéis e livrarias, por exemplo. O pacote ainda prevê ações de valorização dos professores que já estão em atuação, como programas que facilitam a condição de acesso a livros e computadores.

A política também vai incluir uma avaliação nacional unificada, a partir da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), para melhorar a qualidade da seleção dos profissionais que ingressam nas redes locais de ensino.

A adesão a esse “Enem dos professores” será facultativo para Estados e municípios, que também poderão manter seus processos seletivos próprios.