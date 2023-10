Diferenças entre gráficos e infográficos e dicas para as provas

Rodrigo Serra, professor de matemática do Curso e Colégio Oficina do Estudante, aborda alguns dos temas que podem ser cobrados no ENEM e vestibulares. Vamos falar sobre gráficos e infográficos. Para começar, uma das dúvidas mais comuns:

Quais as diferenças entre gráfico e infográfico?

Gráficos são representações geométricas de um determinado conjunto de dados que, ao serem transformados em informações, por meio da leitura e interpretação, podem proporcionar compreensão de determinados fenômenos, indicar tendências, padrões, relações entre grandezas em determinado período de tempo e condições.

Já os infográficos representam uma informação visual da informação e podem conter imagens, sons, links, textos ou diagramas. Em síntese, possuem informações escritas, verbais e visuais.

Questões envolvendo gráficos e infográficos são bem comuns em questões de Matemática de vestibulares e do ENEM

Lembre-se:

- É importante, durante a leitura da questão, grifar as "palavras-chave" que podem colaborar para esclarecer suas dificuldades - Interpretar o texto e todas as informações do enunciado são essenciais para melhor compreensão da pergunta e, consequentemente, chegar à resposta correta.- Matemática é uma ciência exata e, por isso, existe apenas uma resposta.