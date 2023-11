Estequiometria das Reações Químicas

Estequiometria é um dos assuntos cobrados nos vestibulares e no ENEM na prova de Ciências da Natureza na disciplina de Química. O professor Pietro Escobar esclareceu algumas dúvidas sobre esse tema para você, vestibulando, não errar mais.

- Como é a relação dos alunos com esse assunto: eles costumam se dar bem, gostar?Pietro: Como toda disciplina da área de Exatas, alguns alunos amam e outros nem tanto. O que percebo, em sala de aula, é que a maior dificuldade não é relacionada à Química ou à Estequiometria, e sim, Matemática. Neste tipo de estudo, o uso da Regra de Três é recorrente e quem não gosta, tem mais dificuldade.

- O que é, de fato, a estequiometria? A estequiometria trabalha com a relação de quantidade de uma substância com outra dentro de uma reação química. Um exemplo simples de estequiometria: receita de bolo de chocolate. Cada ingrediente tem sua quantidade exata para que o bolo dê certo, se colocar algum deles a mais ou a menos, a receita poderá não dar certo.

"O reagente limitante será SEMPRE o que acaba e cessa a reação"

- "A quantidade de produto formada só depende da quantidade do reagente limitante". Essa frase é verdadeira? Por favor, explique. Sim, é verdadeira. Porque o excesso de reagente não vai reagir. Em processos industriais, o excesso de reagente é colocado visando o aumento na velocidade da produção e, também, para minimizar custos operacionais.

- "O reagente em excesso é inteiramente consumido na reação." Essa frase é falsa? Por favor, explique. A frase é falsa. A quantidade consumida de reagente é chamada de quantidade estequiométrica. Qualquer valor acima não reage e é chamado de reagente em excesso.

- Na estequiometria, interpretar a questão é muito importante para acertá-la. Quais são os principais cálculos? É sempre bom falar sobre isso. Como em disciplinas de Humanas, em Exatas, interpretar a questão é fundamental, já que os dados necessários para descobrir a resposta solicitada sempre estarão no enunciado.

1) Descobrir qual é o reagente em excesso, para ignorar essa quantidade 2) Saber qual foi o dado do reagente limitante para calcular, por regra de três, qual é a quantidade pedida pelo enunciado

Quais são as suas dicas para o aluno se dar bem nesse tema durante as provas?

- Se a questão tiver unidades de medida diferentes, lembre-se SEMPRE de converter - Fazer Regra de Três usando as unidades adequadas para não se confundir nos cálculos - Interpretar o enunciado do exercício com atenção para extrair os dados de forma correta - Marcar a alternativa correta no gabarito

"Com a sua mão suja e seu lápis mal apontado, você grife o(s) dado(s) que o enunciado deu e o que ele está pedindo."

O professor Pietro deu a letra! E você, está pronto para encarar a prova de Química?