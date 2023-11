Como é calculada a nota do ENEM? Saiba mais sobre a TRI

A nota do ENEM é calculada pela TRI, Teoria de Resposta ao Item

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é algo relativamente novo, tem em torno de 50 anos, e é um método para quantificar a partir de uma avaliação. Ao aplicar uma avaliação - não só o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pode ser aplicado em uma avaliação qualquer - são extraídos alguns dados, é feito a estatística da avaliação, a TRI.

Importante ressaltar que a TRI é uma teoria diferente do que chamamos de Teoria Clássica das Medidas (TCT), que ainda é aplicada na quantificação da pontuação da Unicamp, Unesp e Fuvest. Por exemplo: na primeira fase tem 72 questões, se você acertar 48, você faz 48 pontos, independentemente de quais questões você acerta. Na TCT, trabalhamos com o teste como um todo.

Já na TRI, não: cada item é importante e cada um tem a sua graduação quanto a pontuação. Pode ser que tenha um item com uma pontuação menor, pode ser que você tenha um item com uma pontuação maior.

E como essa pontuação é calculada? Cada uma das questões do ENEM passa por um pré-teste. E o que é isso? As questões vão para o banco de do INEP e são aplicadas no Brasil inteiro, no formato de simulados em escolas oficiais, tanto particulares quanto públicas. A partir desses dados, o INEP faz uma estatística de cada um dos itens (questões), e a partir disso ele estipula se a é fácil, médio ou difícil.

Como é feito, especificamente, no ENEM? A matriz curricular do exame é composta por um certo número de competências e habilidades em cada uma das 4 áreas do conhecimento. No caso da matemática, temos 7 competências e 30 habilidades, pensando especificamente em matemática e todas as competências são cobradas nas 45 questões do ENEM.

Para ficar mais fácil compreender, um exemplo: uma determinada competência é cobrada em 6 questões e, no pré-teste, foram classificadas em 3 questões fáceis, 2 médias e 1 difícil. Quando o aluno entra na escola, passa a adquirir habilidades, a partir dessas competências, o que chamamos de proficiência (ou traço latente, tecnicamente falando).

E qual é o x da questão na TRI? Você não pode contradizer o seu traço latente. Por qual motivo? Você não pode acertar uma questão difícil de uma competência e, na mesma competência, errar a questão fácil. Por que isso é uma contradição? Porque, se você imaginar uma escada e um degrau para cada uma das competências, como é possível chegar ao degrau 4 sem passar pelo 2, por exemplo? A TRI detecta isso. É por isso que, popularmente, é comentado que a TRI detecta o chute. Na verdade, existe uma contradição da proficiência.

Como que isso ocorre na prova de forma clara? Não está definido, visualmente, quais são as questões fáceis, médias e difíceis. Pode ser que as questões difíceis sejam as primeiras e as fáceis, as últimas. O que acontece? O aluno demanda muito tempo no começo e no final. Como ele já tem o fator cansaço e o fator tempo, acaba negligenciando as últimas questões. E aí, as difíceis, que estão no começo, ele acaba, de certa forma, tendo um trato um pouco maior e acaba acertando. E as do final ele acaba chutando e errando.

E o que a TRI vai fazer? Vai diminuir a nota dele. Por que? Porque cada questão tem graduação. Na TRI, é como se cada questão teste fosse uma questão dissertativa no formato de alternativa. Se você tem uma questão dissertativa, você leva em consideração o raciocínio do aluno. Já, na questão teste e na TCT, você não faz isso, mas na TRI, faz. É, por esse motivo, que não tem aquela ideia de que acertou, acertou, errou, errou. Cada um dos itens tem a sua graduação.

Dicas do professor:

- Faça uma leitura total da prova;

- Já leve em consideração a sua proficiência (ou traço latente) para avaliar as questões como fácil, média e difícil;

- Separe a prova por partes;

- Não perca muito tempo nas questões difíceis e deixe-as para o final.

"O cerne do Enem é coerência pedagógica."

Rodrigo do Carmo é professor de Matemática do Curso e Colégio Oficina do Estudante