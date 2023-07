Pai de Elon Musk e cantor Leonardo admitem ter filho preferido: qual o impacto emocional disso?

Pode ser espantoso afirmar que em boa parte das famílias há um filho preferido. Costumamos agir com o pressuposto, ao menos nas aparências, de que todos ocupam o mesmo espaço no coração dos pais. O incomum nisso tudo é pais assumirem que existe um filho predileto.

Entre os raros casos está Errol Musk, que, em entrevista a um programa de rádio na Austrália, em agosto de 2022, revelou não ter tanto orgulho das conquistas do filho mais velho, o bilionário Elon Musk, de 52 anos.

O empresário assumiu que preferia que seu primogênito continuasse trabalhando nos negócios da família do que abrir empresas nas mais diversas áreas e acumular um patrimônio gigantesco.

Ele também admitiu ter outro filho como o favorito: Kimbal, dono de restaurantes nos Estados Unidos, dois anos mais novo que Elon. “O meu orgulho e minha alegria”, disse o patriarca dos Musk.

Além de Elon e Kimbal, ele tem uma filha, Tosca, com a sua primeira mulher, Maye Musk, e mais quatro filhos. Dois deles com a segunda mulher, Heide Bezuidenhout, e mais dois com a enteada, Jana Bezuidenhout.

Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo Foto: Mike Blake/Reuters

O cantor brasileiro Leonardo também afirmou publicamente que tem um filho favorito entre os seus seis herdeiros, mas não foi tão direto como Errol Musk.

Continua após a publicidade

Questionado, em maio deste ano, se era verdade que tinha um dos filhos como preferido, o sertanejo, sempre “sincerão”, disse que sim. “Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então, tem, sim”, declarou. Mas, o cantor não revelou o nome do predileto.

Com a mulher, Poliana Rocha, Leonardo tem um filho chamado Zé Felipe, que também é cantor. Os outros são João Guilherme (ator e cantor), Pedro Leonardo (cantor), Jéssica Beatriz Costa (influenciadora digital), Matheus Vargas (músico) e Monyque Isabella (estudante de Agronomia).

Leonardo e os seis filhos Foto: Instagram/@leonardo

O que dizem os especialistas?

O psicólogo Alexander Bez, especialista em Relacionamentos pela Universidade de Miami (UM), nos EUA, deixa claro que certas afirmações e colocações podem ter desfechos psicológicos extremamente negativos.

“Psiquicamente falando, nenhum pai pode explicar a preferência por um filho. No entanto, essa preferência em milhões de casos procede e é real, sendo as suas origens determinadas por várias questões pessoais. Mas, o correto seria não externá-las para que, assim, não haja uma avalanche de sentimentos desencadeados e, consequentemente, uma série de manifestações psiconeuróticas”, explica.

Essa ação de decretar publicamente a preferência por um dos filhos chama-se Favoritismo Emocional, segundo o especialista. “O Favoritismo Emocional também não significa que você não goste de seus outros filhos, mas, sim, que goste 101% daquele e 100% dos outros. Só que essa porcentagem de 1% não deve ser declarada e, sim, guardada e silenciada”, diz Bez.

Continua após a publicidade

O Favoritismo Emocional pode provocar angústias profundas, conflitos pessoais, desavenças com o filho preferido, transtornos mentais severos, ansiedade profunda, transtornos alimentares e depressivos. “Ele precisa explicar aos outros filhos o porquê da preferência afirmada, e que isso não significa que há também não amor pelos outros filhos. Isso diminui as manifestações psicológicas e mentais provocadas pelo favoritismo”, informa o psicólogo.

Ciúme, inveja, raiva e profundo ressentimento são as manifestações sentimentais que o Favoritismo Emocional também desencadeia, de acordo com Bez. “Podendo fazer com que os outros filhos da pessoa (pai ou mãe) possam ter problemas de confiança e de relacionamento no futuro. Outra manifestação severa será o desempenho escolar, como a própria questão de qualquer crítica que possa ter no futuro, onde essa terá um peso considerável”, afirma.

‘Mais comum do que os pais gostariam de aceitar’

A psicóloga infantojuvenil Larissa Afiune diz que essa preferência costuma ser mais comum do que os pais gostariam de aceitar, e as explicações para ela estão embasadas na personalidade dos pais e dos filhos e, principalmente, nas expectativas criadas e construídas ao longo de suas vidas, que são desenvolvidas desde a primeira infância.

“Os motivos desse comportamento são variados, e podem ser alimentados por diversos fatores: preferência física e/ou de gênero, expectativas dos pais, afinidade, qualidade do relacionamento, identificação maior com um deles, caráter dos filhos, entre outros”, explica.

Na maioria das vezes, ainda de acordo com a especialista, o favoritismo é um processo inconsciente dos pais, por isso é dificilmente reconhecido. É um comportamento que pode começar na infância.

“Os filhos que não são favorecidos pelos pais podem ser prejudicados em seu bem estar físico e mental. Eles podem internalizar crenças errôneas sobre si mesmos e podem condicionar negativamente suas vidas, pensando que não são bons o suficientes e dignos de amor. A relação com os pais pode ser trincada devido a esse favoritismo, podendo fazer com que eles se afastem, ou fiquem em busca desse amor e desse olhar ao longo da vida. A relação entre os irmãos também pode ser afetada”, destaca Larissa.

Continua após a publicidade

A psicóloga ainda pontua: “A tomada de consciência dos dois lados e o movimento de ressignificação do sentimento e comportamento pode trazer conforto para quem experimenta esse favoritismo e para o funcionamento da família em geral”.