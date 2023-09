Passaporte para o mundo

Quando se viram diante da missão de escolher a escola para o filho Bento, de quatro anos, a médica Juliana Codato Marinelli e o engenheiro civil Rafael Marinelli optaram pelo ensino bilíngue em português e inglês. As motivações eram opostas.

Rafael sempre teve dificuldade para aprender idiomas, por não ter tido uma experiência consistente durante a infância, e não gostaria que o filho enfrentasse os mesmos obstáculos. Já Juliana teve a oportunidade de aprender alemão desde cedo e, assim, cresceu conhecendo os benefícios de ser bilíngue. “Esses caminhos diferentes nos levaram à mesma conclusão sobre o que seria melhor para o Bento”, diz Juliana.

Como são a forma mais eficiente e natural para que as crianças aprendam um segundo idioma, as escolas bilíngues estão se multiplicando no Brasil. Há cerca de 800 estabelecimentos desse tipo no País, de acordo com estimativa da Organização das Escolas Bilíngues (OEBi).

Bento, no colo da mãe Juliana, seu irmão Joaquim e seu pai, Rafael Foto: Diego Padgurshi/Estadão Blue Studio

Portas abertas

Metade pertence a franquias e a outra metade corresponde a iniciativas isoladas ou que integram pequenas redes. “A expansão não se limita aos grandes centros. Estados que há poucos anos não tinham qualquer escola bilíngue hoje contam com dezenas de opções”, diz o presidente da OEBi, Kevin Sorger. Embora o idioma mais ensinado nas escolas bilíngues do Brasil seja disparadamente o inglês, há opções em espanhol, alemão, italiano, francês ou japonês, entre outras.

A capacidade de comunicar-se com fluência em outro idioma abre muitas portas. Estima-se que não mais do que 1% dos brasileiros domine plenamente o inglês, diferencial que resulta em salários 83% superiores à média da mesma categoria profissional, de acordo com pesquisa da consultoria Catho. Se a multiplicação de oportunidades para os bilíngues já ocorre hoje, tudo indica que se tornará ainda mais intensa num cenário em que as fronteiras do mercado de trabalho se tornam progressivamente menos rígidas.

Além das questões práticas, há outros tipos de benefícios: vários estudos científicos constataram que o desenvolvimento cognitivo é aprimorado nos chamados “cérebros bilíngues”, aqueles que se acostumam desde cedo à prática de mais de um idioma.

Decisão para a vida toda

Quando optam por uma escola bilíngue ainda na educação infantil, os pais estão tomando uma decisão que terá consequências até a velhice dos filhos. Uma pesquisa realizada pela Universidade Vita-Salute San Raffaele, na Itália, constatou que a prática simultânea de mais de um idioma ao longo da vida contribui até mesmo para retardar sinais de demência. O estudo comparou um grupo de 40 pessoas que dominavam italiano e alemão com outro grupo de 40 pessoas que falavam apenas um desses idiomas. Todos moravam na mesma região da Itália e estavam na fase inicial de suspeita de Alzheimer. A idade média do grupo dos bilíngues era cinco anos mais alta.

Além disso, constatou-se maior atividade cerebral no grupo dos bilíngues, especialmente nos casos de quem dominava os dois idiomas desde a primeira infância.

Outro aspecto que influenciará a vida inteira de uma pessoa bilíngue é que, por meio do domínio de um idioma, obtém-se acesso pleno ao conjunto de informações culturais associadas àquela língua. “A linguagem é o nosso meio de navegar pelo mundo e descobrir novas ideias”, sintetizou o estudo Cérebros Bilíngues, realizado pela Stanford University. “A História, a cultura e as tradições estão incorporadas na língua. Ser bilíngue significa ter uma perspectiva muito mais ampla de mundo devido à riqueza de conhecimento que há nas línguas.”