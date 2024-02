Polícia apura suspeita de desvio milionário em verbas da Fapesp repassadas à Unicamp

A defesa da ex-servidora da Unicamp disse à reportagem que ela nega “veementemente” os supostos desvios e está à disposição para esclarecer todos os fatos. Os recursos teriam sido retirados das contas de ao menos 28 pesquisadores com o uso de uma empresa de serviços aberta pela suspeita em seu próprio nome.

A investigação começou no final do ano passado, quando a Fapesp detectou possíveis irregularidades no processo de prestação de contas de um pesquisador. O caso foi revelado pela Folha de S. Paulo e confirmado pelo Estadão. O Ministério Público disse ter sido informado do caso e que aguarda documentos para dar prosseguimento à apuração.

“Ao fazer pedidos de esclarecimentos, chamou a atenção deste e de outros pesquisadores para o que, posteriormente, foi identificado como um problema pela direção do IB-Unicamp. A Fapesp segue analisando as prestações de contas já realizadas por parte dos pesquisadores em questão”, disse a fundação.