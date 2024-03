Por que jovens abandonam a escola? ‘Ensino médio é a UTI’

Originalmente, a reforma do ensino médio previa carga horária mais flexível, com parte do conteúdo a ser escolhido pelo aluno. O técnico é uma das opções que as escolas podem oferecer no novo modelo.

A principal divergência entre o texto proposto pelo governo e o relatório apresentado pelo relator na Câmara, o deputado Mendonça Filho (União-PE), é o tamanho carga horária básica. O relator sugeriu um teto de 2,1 mil horas para a formação geral básica, enquanto o MEC defende 2,4 mil horas, com a possibilidade de que a educação técnica cumpra apenas 2,1 mil horas.

O argumento do parlamentar para propor a modificação é de que a estrutura proposta pelo ministério inviabiliza o ensino técnico profissional, já que restariam poucas horas para a parte específica.