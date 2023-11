Primeira fase da Fuvest 2024: confira o gabarito oficial das provas

Mais de 100 mil candidatos fizeram as provas da primeira fase da Fuvest 2024, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), neste domingo, 19. Entre as questões, alguns dos temas abordados foram o trabalho do cuidado, tema da redação do Enem 2023, a aprovação da Lei dos Sexagenários em 1855 e a suposta herança genética da personagem Wandinha Addams.

Segundo a Fuvest, a prova da primeira fase deu destaque a “tópicos da contemporaneidade e conhecimentos clássicos, trazendo temáticas como arte, tecnologia, inteligência artificial, política internacional, aplicações da ciência no cotidiano e divulgação científica”, além de biotecnologia, impactos sociais dos desastres ambientais, preconceito linguístico, representações matemáticas, produção de escritores negros brasileiros e africanos, identidade racial, racismo e questões de gênero.

Mais de 100 mil candidatos fizeram a primeira fase da Fuvest neste domingo, 19 Foto: Alex Silva / Estadão

Abaixo, confira o gabarito oficial das provas V, K, Q, X e Z.