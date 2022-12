Professora viraliza no TikTok ao ‘descolonizar’ a África com seus alunos

Com apenas um ano em sala de aula, a escritora e professora de História Lavínia Rocha, de 25 anos, se destaca ao utilizar as suas redes sociais para mostrar a transformação que a educação antirracista e com diferentes dinâmicas pode causar. A professora viralizou na rede TikTok após mostrar a percepção de seus estudantes do 5.º ano do Colégio Frederico Ozanam, em Belo Horizonte, sobre o continente africano antes e depois das aulas.

A ação foi inspirada em outro professor, chamado Diony Mattos, que havia divulgado a atividade em seu Twitter meses antes. O exercício consistia em anotar no quadro o que vinha na mente das crianças antes e depois de estudarem o capítulo do livro sobre o continente africano.

“Eu vi em agosto, e eu sabia que lá para outubro, novembro eu ia chegar em África com os meninos também, aí pensei: vou fazer esse conteúdo com eles, estou doida para saber o que eles vão falar”, explica a professora.

O vídeo criativo não mostra o rosto das crianças, apenas as vozes, e chama a atenção ao trazer a animosidade dos alunos para responder ao quadro após as aulas. As palavras ditas pelos alunos saíram de termos como “pobreza” e “pessoas doentes” para “oralidade”, “Rio Niger” e “pente garfo”.

“Professora, você lembra do quadro que a gente fez? Tinha só um pouquinho de coisa, olha o tanto agora que tem!”, afirma uma das crianças ao fim da atividade.

O ensino antirracista da professora não se restringe à ação que viralizou. Ela explica que vinha trabalhando questões como religiões de matriz africana, racismo religioso e termos racistas desde o início do ano de forma leve e a partir do interesse das próprias crianças.

“Parte também da demanda dos meninos, eles estão muito atualizados no debate, às vezes até mais que o professor”, completa.

A palavra “escravos” foi substituída por “pessoas escravizadas” e o entendimento sobre a quantidade de países existentes dentro da África, as línguas e culturas do continente foi ampliado. Lavínia hoje vê os próprios alunos corrigindo a si mesmos e uns aos outros acerca do preconceito e racismo que a sociedade perpetua.

“Eles não precisam saber todas aquelas palavras e os conceitos de novo, mas se eles entenderem que se eles se baseiam em um discurso, é o Perigo de uma História Única, da (escritora nigeriana) Chimamanda Ngozi Adichie, eles vão perder. Se entenderem que quando abrirem o conhecimento, a imagem deles muda, para mim está ganho”. afirma ela.

A ideia de publicar as aulas nas redes sociais foi feita com autorização e apoio da escola. De acordo com Lavínia, os alunos adoram e até pedem para gravar, mas durante as aulas esquecem que estão sendo filmados.

O vídeo que viralizou nas redes não foi o único da professora. Em outros, ela já havia conseguido repercussão, mas nada com a dimensão do que mostra a transformação das crianças. “As pessoas ficam curiosas para revisitar a escola a partir da perspectiva atual”, diz. “Todos nós temos que trazer isso, não só professores negros.”

Política pública

Apesar da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas que a lei nº 10.639/2003 determina, a implementação da política ainda é um desafio no País.

Abordar políticas que envolvam diversidades de gênero, raça ou classe é um tema sensível e traz maiores desafios, como a própria falta de treinamento dos profissionais de educação para lidarem com a temática.

“Se a gente for pensar, a história da África na grade curricular de História é nova, surge a partir da demanda da lei. Eu peguei história da África, mas vários professores não tiveram, então eles precisam de cursos”, afirma.

Quadro da turma de 5º ano após as aulas sobre o continente africano. Foto: Arquivo pessoal

Lavínia acredita que hoje a disposição para falar do tema dentro de sala de aula parte mais de uma iniciativa particular do professor. Para ela, muitos docentes não veem importância em abordar o assunto e por vezes até pulam o capítulo. “Tem os professores que não ligam, não estão nem aí e parece que você está ofendendo quando cita a lei, não são minimamente abertos.”

Apesar disso, ela ainda enxerga disposição de outros professores, que querem, mas não sabem como fazer.

“Eu vejo que ainda é uma coisa que parte do indivíduo, não é algo demandando na esfera pública, nas coordenações, não é cobrado, é sobre quem está lecionando essas crianças. Essa pessoa se importa com isso? Então ela faz um bom trabalho. A gente fica buscando aliados nesse meio.”

Adesão dos livros nas escolas

Lavínia começou a escrever aos 11 anos e é autora de 13 livros, dentre eles infantis e adultos.

A identificação como mulher negra também fez parte da sua trajetória literária, e vem sendo transmitida nos seus livros, que contam hoje com personagens representativos, como jovens e crianças negras e portadoras de deficiência visual.

“Tudo que eu faço é muito político, às vezes meus alunos não vão perceber, mas está ali.”

O livro intitulado De Olhos Fechados, que conta com uma protagonista portadora de deficiência visual, foi adotada de forma espontânea em algumas escolas de Belo Horizonte. Em São Paulo, a obra fez parte do Programa Minha Biblioteca, da Secretaria Municipal de Educação, em 2019.

Sob o pseudônimo Lia Rocha, a professora escreve para o público adulto, já tendo dois livros publicados nesse nicho. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Outras obras, como O Mistério da Sala Secreta, protagonizado por duas crianças pretas, e Flores ao Mar, uma coletânea com as autoras Lorrane Fortunato, Olívia Pilar e Solaine Chioro, foram inscritas no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e atualmente estão sob análise do Ministério de Educação (MEC) para integrar oficialmente o currículo escolar.

Vencedora do Prêmio Perestroika

Lavínia não foi reconhecida apenas nas redes sociais: a professora foi anunciada no dia 1º de dezembro como uma das cinco vencedoras na categoria educação básica do primeiro Prêmio Perestroika.

A premiação busca, mapeia e homenageia as professoras e professores com as iniciativas e práticas mais inovadoras e criativas na educação.

Os professores foram avaliados por comissão julgadora e os cinco vencedores de cada categoria, um total de 20 professores, ganharam bolsa integral para cursos online. A ação foi organizada pela escola corporativa Sputnik junto com a escola de metodologias criativas Perestroika.