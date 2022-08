Prouni 2022: MEC prorroga prazos de segunda chamada e lista de espera; veja novas datas

O Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogar os prazos para comprovação de informações por parte dos candidatos pré-selecionados em segunda chamada e para entrar na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni).

A partir desta quinta-feira, 1º, na página do Acesso Único, os estudantes poderão conferir o resultado da segunda chamada. No mesmo dia, se inicia o prazo para que quem foi pré-selecionado faça a comprovação de informações prestadas no momento da inscrição.

O MEC ressalta que os estudantes devem procurar, de forma virtual ou presencial, as instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados para apresentar toda a documentação necessária. Um novo edital com as alterações será publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31.

Confira as novas datas:

- 1º de setembro a 13 de setembro: Comprovação de informações

- 21 e 22 de setembro: Manifestação de interesse na lista de espera

- 26 de setembro: Divulgação do resultado da lista de espera

- 26 de setembro a 30 de setembro: Comparecimento dos candidatos para entrega da documentação

MEC publica um novo edital no Diário Oficial da União (DOU) com as alterações nesta quarta-feira. Foto: Gabriela Biló/Estadão

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que ocorre duas vezes ao ano. (Com informações da Agência Brasil)