Prouni 2023: Inscrições começam nesta terça-feira; veja como participar

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (ProUni) foram abertas nesta terça-feira, 28. Os estudantes que têm interesse em conseguir bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior do País devem acessar a página do ProUni na internet. Na primeira seleção de 2023, serão ofertadas 288.112 bolsas, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), ao todo, são 14.346 cursos de graduação de 995 instituições privadas de ensino superior em todos os Estados e no Distrito Federal.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de ensino superior. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Requisitos

O candidato que realizou as provas de 2022 e/ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode se inscrever no Prouni, sendo considerada, de acordo com o MEC, a edição do exame em que o estudante obteve melhor desempenho. Para participar, ele deve ainda ter atingido média de 450 pontos em cada matéria do Enem e não ter zerado na prova de redação. Os inscritos como treineiros no exame não podem concorrer.

Para obter uma bolsa integral, o candidato também deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa da família.

“A pré-seleção dos inscritos ocorrerá de acordo com a classificação, que observará o limite das bolsas disponibilizadas por curso, turno e local de oferta da instituição, bem como por tipo de modalidade de concorrência, conforme indicado no ato da inscrição”, disse o MEC.

Confira o calendário:

Período de inscrições: 28 de fevereiro até 3 de março

Resultado da primeira chamada: 7 de março

Comprovação de informações da primeira chamada: 7 a 16 de março

Resultado da segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações da segunda chamada: 21 a 30 de março

Prazo para participar da lista de espera: 5 a 6 de abril

Divulgação da lista de espera: 10 de abril

Comprovação de informações da lista de espera: 10 a 19 de abril

Veja a seguir a distribuição das bolsas integrais e parciais por Estado

Segundo o MEC, os Estados com os maiores números de bolsas ofertadas são: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.

Tabela com o número de bolsas por tipo e por unidade da Federação. Foto: Divulgação/Ministério da Educação





