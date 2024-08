Prouni: MEC divulga resultado do 2º semestre

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 31, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024. O prazo para entregar a documentação da primeira chamada vai até 14 de agosto.

Os candidatos selecionados deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada, diz o MEC. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato.

MEC divulga resultado do Prouni para segundo semestre de 2024 e o prazo para os candidatos se inscreverem vai até 14 de agosto. Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Os estudantes deverão comparecer às instituições para as quais foram pré-aprovados, de forma presencial ou eletrônica, para comprovarem as informações prestadas no ato de inscrição ao coordenador do Prouni dentro da própria instituição. A pasta ainda diz que instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, os colaboradores da instituição devem ser preparados para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento do local.

O programa federal ofertou 243.850 bolsas de estudo no total, sendo 170.319 integrais (100%) e 73.531 parciais (50%), distribuídas em 367 cursos de 901 instituições de ensino superior privadas participantes do programa.

Segunda chamada

Nessa edição, o Prouni terá duas chamadas sucessivas. O resultado da segunda chamada do Prouni sairá no dia 20 de agosto. Já a apresentação dos documentos pelos estudantes deverá ser feita até 30 de agosto.

Lista de espera

Os interessados em participar da lista de espera deverão manifestar seu interesse por meio da página do Prouni, nos dias 9 e 10 de setembro de 2024. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro, no Sistema do Prouni (Sisprouni), para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.