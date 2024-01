Quais são os cursos gratuitos mais procurados da FGV? Veja a lista e saiba como se inscrever

Dá para aprender um pouco sobre ciência de dados ou técnicas de comunicação em uma faculdade respeitada no mercado, de graça e sem sair de casa. A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece 185 cursos gratuitos. E, para 2024, estão sendo preparados 20 novos cursos, segundo a faculdade.

No total, a FGV já soma mais de 16,5 milhões de inscrições e 8,5 milhões de declarações de conclusões emitidas. Desde 2008, as aulas são oferecidas por meio de uma parceria global, em um consórcio de universidades para oferecer educação aberta e de qualidade.

É uma oportunidade de experimentar novas áreas ou buscar mais conhecimentos no campo profissional onde já atua. “Educação continuada é um grande desafio e investir na carreira é fundamental”, afirma o superintendente de Educação Executiva da instituição, Luís Arruda.

Cursos podem ser acessados em tempos e lugares diferentes e se encaixam na programação de férias Foto: Urupong / ADOBE STOCK

Veja quais são os cursos mais buscados:

1° - Autoconhecimento: a Base para Inteligência Emocional e Resiliência

O que é: Aborda as principais teorias sobre a inteligência emocional, a resiliência e o autoconhecimento.

Carga horária: 5 horas.

Quantos já fizeram: 65.322 alunos nesse curso desde 2016

Autora: Paloma Pereira de Almeida, mestra pela UFPE.

Público-alvo: recomendado para estudantes do ensino superior e profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre empreendedorismo no mercado financeiro. Não precisa ter conhecimento prévio.

Conteúdo: teoria da resiliência, principais teorias da inteligência emocional etc

Para mais informações, clique aqui.

2° - Como fazer investimentos 1

O que é: apresenta e discute conceitos e métodos que irão ajudá-lo a aplicar seu dinheiro com inteligência e consciência dos riscos.

Carga horária: 12 horas Autor: Fabio Gallo Garcia, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP-FGV)

Público-alvo: recomendado para estudantes do ensino médio e superior, professores da rede pública e privada de ensino e outros profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre assuntos relacionados ao tema do curso. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

Conteúdo: conhecimentos essenciais para fazer investimentos, características de aplicações (sobretudo aquelas ligadas a fundos de investimentos), renda fixa, renda varíavel etc

Para mais informações, clique aqui.

3° - Empreendedorismo para o Mercado Financeiro

O que é: o curso analisa as competências e características mais importantes de um empreendedor. Também apresenta, de forma abrangente, os passos recomendados para empreendimentos bem-sucedidos, desde a caracterização do empreendedor e dos modelos de negócios até a avaliação de perfis de clientes e a construção de fidelização.

Autor: Gilberto Sarfati, da USP)

Carga horária: 8 horas

Quantos já fizeram: Desde 2021, 50.562 alunos já fizeram esse curso.

Público-alvo: recomendado para estudantes do ensino superior e profissionais que desejam ampliar os seus conhecimentos sobre empreendedorismo no mercado financeiro.

Conteúdo: modelo de negócios, características empreendedoras, relacionamento com sócios, planejamento, gestão, fidelização do cliente no mercado financeiro etc

Para mais informações, clique aqui.

4° - Introdução à Ciência de Dados

O que é: o curso Introdução à Ciência de Dados traz exemplos de aplicações reais do processo de extração e geração de conhecimento via ciência de dados, discutindo ainda aspectos éticos ligados a essa nova área do conhecimento.

Autor: Luis Poco, da New York University

Carga horária: 60 horas

Quantos fizeram: 105.170 alunos já fizeram esse curso

Público-alvo: recomendado para estudantes do ensino superior, profissionais da área de Tecnologia e Ciência de Dados e outros profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre o assunto.

Observação: Os textos indicados na bibliografia recomendada podem não estar acessíveis por conta dos seus direitos autorais. Recomendamos adquirir as licenças dos textos na livraria de sua escolha. Isso, porém, não o impossibilita de concluir o curso.

Conteúdo: o que é a ciência de dados, problemas e soluções na área, métodos matemáticos e computacionais, exemplos reais, questões éticas etc

Para mais informações, clique aqui.

5° - Storytelling e técnicas de apresentação: conceitos gerais de comunicação

O que é: apresenta os principais conceitos e técnicas para você dominar a sua comunicação e melhorar a performance em apresentações corporativas.

Autora: Ana Christina Celano, doutora, FGV

Carga horária: 5 horas

Quantos já fizeram: 26.061 alunos desde 2021

Público-alvo: recomendado para profissionais que tenham interesse nessa área e desejam conhecer os tipos e as técnicas de comunicação.

Conteúdo: comunicação interpessoal, aspectos essenciais de media training, stakeholders - os diferentes tipos de públicos de relacionamento, assertividade, empatia etc

Para mais informações, clique aqui.

Segundo a FGV, a maioria dos inscritos é mulher (cerca de 56%) e a idade média é de 35 anos. Para esse público, a instituição lançou 47 novos cursos no último ano.

Entre eles, estão “Regulação da Inteligência Artificial”, “Modelos de Negócio em Comunicação Digital”, “Princípios de Marketing Analytics para Gerar Insights”, “Aspectos Básicos do Ecossistema de Fintechs e Pagamentos Digitais”, entre outros.

A maioria dos que procuram os cursos, segundo a FGV, está no nível de graduação, seja completo ou incompleto. São cerca de 69% pessoas neste grau de ensino e outros 15% apenas de ensino médio.

“Os cursos podem ser acessados em tempos e lugares diferentes e se encaixam perfeitamente na programação de férias”, lembra Arruda.

Os estudantes são, na maioria, brasileiros, mas há também alunos de Angola, Portugal, Moçambique, Estados Unidos, Chile e Paraguai.