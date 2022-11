Quando sai o resultado do Enem 2022? E o gabarito? Quando vai ser o Sisu? Veja previsão

Publicidade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 terminou às 18h30 deste domingo, 20, segundo dia da prova. Mais de 3,3 milhões de pessoas se inscreveram para fazer a avaliação do Ministério da Educação (MEC) que dá acesso a instituições de ensino superior e políticas públicas como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A expectativa dos participantes, agora, é de saber quando poderão ver os resultados do exame. Veja a resposta para essa e outras dúvidas abaixo.

Quando sai o gabarito oficial do Enem 2022?

Professores e cursinhos preparatórios costumam elaborar gabaritos preliminares do Enem nos próprios dias de prova, mas o gabarito oficial do MEC poderá ser divulgado até a quarta-feira, 23, dentro do prazo de três dias úteis estabelecido no edital da avaliação.

O documento estará disponível na seção de ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pasta do MEC responsável pela execução da avaliação. Nesse link, é possível conferir o gabarito de edições anteriores do Enem.

Quando é divulgado o resultado do Enem?

Já os resultados individuais do Enem 2022 não têm prazo para irem ao ar. A data será informada “posteriormente”, de acordo com o edital. Quando forem liberadas, as notas serão publicadas na Página do Participante do Enem.

No Enem 2021, o MEC deu a previsão inicial de 11 de fevereiro de 2022 para a divulgação dos resultados, mas antecipou o calendário e disponibilizou em 9 de fevereiro. As provas foram realizadas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Candidatos aguardam início da aplicação da prova neste domingo, 20, em São Paulo Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento vai ficar disponível também na Página do Participante.

Quando começa o SISU?

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) permite ao estudante concorrer a vagas em universidades públicas de todo o País. O último processo de seleção, referente ao segundo semestre letivo de 2022, foi realizado entre junho e julho. O Ministério da Educação ainda não anunciou o cronograma da próxima edição, de 2023, na qual serão usadas exclusivamente as notas do Enem 2022.

Após a edição 2021 do Enem, o processo do Sisu foi aberto no início do mês de abril de 2022. Podem participar do SISU os estudantes que não zeraram a redação.

E o ProUni e o FIES?

Os dois programas também não têm calendário previsto para 2023 ainda. Para acessá-los, é necessário atingir pontuação mínima e não ter zerado a redação. Diferentemente do SISU, o ProUni e FIES aceitam notas de provas anteriores.