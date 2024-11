Quem é Débora Aladim, youtuber que voltou ao Trending Topics do X por causa do Enem

Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora faz vídeos para as redes sociais com dicas de conteúdos de História para provas e curiosidades sobre a matéria. A página de Débora no YouTube foi criada quase por acidente, como ela contou ao Estadão em 2016.

“Fazia resumos escritos de História e enviava para meus amigos. No ensino médio, fiquei sem computador e não podia digitar. Aí eles me pediram para fazer um resumo filmado.” Os conteúdos e o jeito desinibido da jovem fizeram com que ela caíssem no gosto de jovens do ensino médio e outros candidatos do vestibular.