Rede estadual de SP cai em ranking de ensino fundamental e médio; veja lista

O Ideb é o principal indicador do Ministério da Educação (MEC). Ele reúne os resultados de dois conceitos para medir a qualidade do ensino do País: o fluxo escolar (calculado a partir dos dados de aprovação e reprovação) e as médias de desempenho nas avaliações de Português e Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). As notas variam em uma escala de 0 a 10.

A comparação dos resultados com o período anterior à pandemia (2019) se deve ao fato de que, em 2021, os resultados do índice ficaram abaixo do esperado, desviando a curva de evolução, devido aos efeitos do ensino remoto na aprendizagem.