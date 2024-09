O que comer açaí na escola tem a ver com melhorar a educação do Brasil?

Só neste semestre o Estado do Pará passou a servir açaí - com farinha e uma proteína, como é típico da região - nas escolas públicas. É quase inacreditável que o alimento mais produzido e consumido pelas famílias locais não fizesse parte da merenda oferecida na rede de ensino.

PUBLICIDADE Crianças chegavam a levar seu próprio saquinho de açaí para a escola, tamanho era o costume. A gestão atual mudou as regras, buscou fornecedores e agora compra o produto da agricultura familiar, que além de fortalecer a ligação da educação com a cultura local, ainda ajuda os pais dos alunos em seu meio de sobrevivência. De quebra, o açaí é super saudável, rico em muitos nutrientes (e lá ninguém come com açúcar e granola, como no Sudeste). Leia também Escola particular é um dos poucos serviços onde nem sempre o cliente tem razão

21 escolas tiram nota 10 em indicador do MEC: por que isso acende um alerta?

Metade dos professores identifica racismo entre alunos: quais são as saídas? A história é uma forma de entender como muitas vezes a educação ainda negligencia a política alimentar nas escolas, algo que é tão básico e essencial para a aprendizagem que já deveria estar superado há tempos.

Publicidade

Estudante paraense mostra o açaí cultivado pela família ribeirinha FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADvÉO Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADAO

Pesquisa feita com pais e mães de escolas públicas do País mostra que 46% dos que vivem na Região Norte acham que a merenda é regular, ruim ou péssima; no Nordeste, são 47% e no Sudeste, 27%. O levantamento foi encomendado ao Datafolha pelo Itaú Social, Fundação Lemann e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Ele indica ainda que 53% das famílias brasileiras que recebem até 2,5 salários mínimos dizem que têm menos comida em casa do que seria suficiente para alimentar seus filhos. O lanche e o almoço da escola são mais que garantia de aprendizagem, são o direito humano dessas crianças e adolescentes de se alimentarem.

A relação pode não parecer imediata, mas uma das formas de fazer valer esse direito é a escola em tempo integral. Além dos seus inúmeros benefícios já comprovados em pesquisas - redução das desigualdades, mais conexão com a escola, maiores salários para os formados, menor taxa de homicídios de jovens - o tempo estendido faz com que o estudante coma várias vezes ao dia.

Hoje o Brasil tem apenas 21,9% dos alunos estudando o dia todo nas escolas, número que deve aumentar com novos incentivos do Ministério da Educação (MEC). Mas nos países desenvolvidos, o que aqui chamamos de tempo integral (7 horas de aula), chama-se simplesmente escola. E, claro, com ao menos três refeições diárias.

Para que qualquer outra política educacional dê certo, se queremos as crianças aprendendo a ler e a escrever na idade certa, apreciando as maravilhas da Matemática, da Ciência ou da História, buscando suas vocações e sonhos, é preciso começar garantindo o básico. Que elas estejam mais tempo na escola e bem alimentadas.