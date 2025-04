Opinião | Seu filho já falou sobre homem ‘sigma’? Nova moda entre meninos tem ligação com ‘Adolescência’

Há uma enxurrada de vídeos curtos no YouTube e Tik Tok, onde o termo se popularizou há um tempo, tentando explicar o novo significado para o que era antes só uma letra do alfabeto grego. Eles são ilustrados com fotos de famosos, como os atores Cillian Murphy (de Oppenheimer) e Keanu Reeves (Matrix) ou o jogador Cristiano Ronaldo, entre outros.

A ideia central seria de um homem autosuficiente, “um lobo solitário”, misterioso porque “fala pouco”, elegante, que não se importa com a opinião dos outros e não demonstra emoções. “Busque parecer confortável, não é para ser o palhaço da sala, use o bom humor a seu favor, seja confiante”, diz o texto em um dos vídeos, com milhões de curtidas.