Renato Janine Ribeiro é o novo ministro da Educação

BRASÍLIA - Depois de uma semana de indefinição, a presidente Dilma Rousseff bateu o martelo e escolheu o professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo (USP) Renato Janine Ribeiro para assumir o comando do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o Estado apurou, Renato Janine já vem cuidando da transição na pasta com auxiliares do MEC. Janine Ribeiro foi diretor de avaliação da Capes entre 2004 e 2008, é doutor em filosofia pela USP e tem mestrado em filosofia pela Sorbonne.

Janine Ribeiro foi um dos primeiros nomes especulados para assumir o MEC quando se revelou a intenção de a presidente de optar por um perfil de um educador, mais técnico, e não por um político para a pasta. Autor de 18 livros, ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria de Ensaios, em 2001.

Sucessão. Renato Janine assume a vaga deixada pelo ex-governador do Ceará, Cid Gomes (Pros), que pediu demissão do cargo depois de desavenças com o Congresso Nacional.

Logo depois da queda de Cid Gomes, internautas se mobilizaram em uma campanha para que Renato Janine fosse indicado para a pasta. "A indicação para o titular do MEC corre o risco de ser apenas política. Muito ruim para um país que tanto precisa de educação. Mas Dilma já demonstrou que deseja colocar no MEC um educador independente, vamos ajudá-la", diz um dos textos publicado no Facebook.

A presidente Dilma Rousseff escolheu como lema de seu segundo mandato "Pátria Educadora" e pretende dar mais visibilidade às ações na área pelos próximos quatro anos.