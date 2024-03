CONAE 2 -Algumas reflexões sobre as propostas da CONAE para o Plano Nacional de Educação 2024/2034

1- O governo brasileiro dispende 5.1% do PIB com o financiamento da educação, em todos os níveis, o que não é pouco, para tão decepcionantes resultados. A OCDE dispende, na média dos países, 4.1% de seu PIB para o mesmo financiamento. Portanto, não é somente a falta de recursos que prejudica nossa educação. Má aplicação, má gestão, compadrio e desvio de recursos públicos estão na origem de nossos problemas com a educação. Há alguns anos, a Secretaria do Tesouro do Ministério da Economia fez um estudo sobre a aplicação dos recursos governamentais na educação e chegou à conclusão de que um terço dos recursos não chegavam ao final da linha.

2- Creio que está havendo, ainda, uma pequena confusão nas discussões sobre as propostas de financiamento da educação, como, por exemplo, a ideia de despendermos 10% do nosso PIB com a educação. É uma meta que parece utópica, e é muito superior à média do resto do mundo. Segundo a última publicação do "Education at a Glance", a média de gastos com educação da OCDE é 4,6% do PIB; o máximo fica com o Chile, com 6,3%, Finlândia e Coreia despendem 4,7%. Da ordem de 10% são os gastos em educação em relação aos gastos públicos e não em relação ao PIB. Na mesma publicação se encontra, neste caso, percentuais de 9,2% da média da OCDE, 8,6% da Suécia e 10,7% da Coreia. O Brasil consta com 11,1%. Vamos ser realistas: precisamos melhorar é a eficiência do sistema. Na publicação que apresenta os resultados do "PISA 2022" sobre desempenho da educação de estudantes há um gráfico demonstrando a relação entre PIB per capita e desempenho em Matemática nos exames realizados pelo projeto. Nele pode se verificar que o Brasil tem um desempenho ruim, mas ainda mais inferior ao que deveria ter levando em conta o ajuste ao investimento realizado. Isto é, nosso desempenho já era esperado ser fraco pelo nosso baixo PIB per capita, mas a realidade é pior ainda. Não é só o dinheiro, mas a importância dada à educação em nosso país está devendo - e muito.

3- Nos documentos da CONAE que venho lendo, pouca coisa das experiências internacionais bem sucedidas está sendo aproveitada no Brasil. Ao invés disso, nos deparamos com posições críticas radicais e um palavreado ideológico e político-partidário que não condiz com um documento nacional de relevância, ainda que se possa entender, até certo ponto, a revolta com a situação educacional e econômica do Brasil. Vários países asiáticos estão dando o exemplo de como melhorar a educação em prazos próximos de dez anos! Que tal estudarmos os modelos?

4- Como exemplo, foi feita uma busca no Chat GPT sobre a avaliação histórica do Vietnã, economizando tempo na busca nos documentos originais. Transcrevo o que recebi: "O desempenho do Vietnã no exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) tem sido notável pela sua melhoria significativa ao longo dos anos. O PISA é um estudo mundial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em países membros e não membros, que avalia o desempenho de alunos de 15 anos em matemática, ciências e leitura. Aqui está uma visão geral histórica dos resultados do Vietnã no PISA: Resultados do PISA 2009: o O Vietnã participou do exame PISA pela primeira vez em 2009. Apesar de ser um país de renda média-baixa, o Vietnã teve um desempenho excepcionalmente bom, ocupando a 17ª posição entre 65 países participantes em matemática, 8ª em ciências e 19ª em leitura. Resultados do PISA 2012: o O Vietnã continuou a apresentar um forte desempenho na avaliação do PISA de 2012. Ficou em 8º lugar em matemática, 17º em ciências e 19º em leitura entre 65 países participantes. Resultados do PISA 2015: o No exame PISA de 2015, o desempenho do Vietnã permaneceu impressionante. O Vietnã ficou em 12º lugar em matemática, 8º em ciências e 32º em leitura entre 72 países e economias participantes. Resultados do PISA 2018: o O desempenho do Vietnã na avaliação do PISA de 2018 mostrou seu progresso contínuo. Ficou em 24º lugar em matemática, 8º em ciências e 4º em leitura entre 79 países e economias participantes. No geral, o alto desempenho consistente do Vietnã nas avaliações PISA tem atraído atenção internacional. O sistema educacional do país tem sido elogiado por sua eficácia em fornecer educação de qualidade, especialmente considerando seu status econômico relativamente modesto em comparação com muitas outras nações participantes. O foco do governo vietnamita em reformas educacionais e investimento na melhoria dos resultados educacionais contribuiu significativamente para essas conquistas."

5- Foram publicados recentemente no jornal Folha de São Paulo dois artigos antagônicos que dizem respeito ao futuro Plano Nacional da Educação: o editorial da Folha, "Educação a Sério" e o artigo de Miriam Alves e Nelson do Amaral, "Priorizar a Educação Exige Mais Investimentos". Não há como não concordar com o editorial da Folha. Como já dito, recursos são necessários, mas não só de recursos vive a educação: é preciso professores bem formados, com um plano de careira atraente, de uma infraestrutura mínima condizente com um ambiente de estudo, entre outros requisitos essenciais a um bom resultado do processo educativo. Certamente não se consegue melhorar nossa educação sem contarmos com boa gestão associada à escolha cuidadosa de dirigentes, metas ambiciosas e a valorização do corpo docente, com avaliação e promoções por mérito dos professores, por exemplo. Neste caso, até os critérios de promoção deveriam ser discutidos, também, à luz dos exemplos dos países mais bem sucedidos no PISA;