A lista de material escolar dos filhos

O assunto “escola dos filhos” é mais um item que incomoda as famílias no início de todos os anos. Nesse período, as contas são inúmeras, o orçamento familiar fica apertado e, se não bastasse, é preciso dar conta da lista de material. Não passa um ano sem reclamações e protestos. Quem já viu uma dessas listas entende bem os motivos, e quem teve de comprar o material entende melhor ainda. Muitas escolas exageraram tanto que foi necessário a mediação de leis e de institutos de proteção ao consumidor.

Vale a pena refletirmos: qual a relação do material escolar com a aprendizagem? As respostas devem estar no planejamento da instituição escolar e no projeto pedagógico. Entretanto, grande parte das famílias que recebem a lista não recebe da escola o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos no ano e os objetivos a serem alcançados. Assim fica difícil saber se o material solicitado tem relação com o aprendizado do aluno.

E a quantidade enorme de material pedido? Você consegue pensar na necessidade de 36 lápis coloridos, 24 canetas hidrográficas de cores, giz de cera etc.? Isso sem falar de crianças de 3 anos que devem levar canetas Posca. Oi?

Está mais do que na hora de as escolas trabalharem a formação de alunos que sejam consumidores conscientes, que cuidam do meio ambiente, por exemplo. Avalie só a quantidade de plástico contida nessas listas de material escolar! Isso sem falar do estímulo ao consumo desvairado, não é?

Já está na hora, também, de a instituição escolar estabelecer um relacionamento com as famílias que seja democrático, justo, respeitoso, transparente. Desse modo, faria sentido, ao encaminhar a lista de material aos pais, explicar os usos pedagógicos deles na relação de ensino e de aprendizagem dos alunos, não é?

Quando crianças pequenas precisam levar um arsenal de lápis de vários tipos e canetas idem, sinal que terão pouco tempo para brincadeiras não dirigidas, em espaços livres, na natureza. Isso é bem mais importante, nessa idade, do que ficar sentado com lápis e papel à frente. Uma das brincadeiras mais significativas para essas crianças é construir brinquedos. Por que comprar massa de modelar e tinta, se eles podem fazer na escola?

Uma boa olhada na lista de material escolar pode oferecer boas dicas sobre o tipo de educação que essa escola oferece, na prática, a seus alunos. Pense nisso!

* ROSELY SAYÃO É PSICÓLOGA, CONSULTORA EDUCACIONAL E AUTORA DO LIVRO EDUCAÇÃO SEM BLÁ-BLÁ-BLÁ