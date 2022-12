Festas e famílias reunidas: Tim-tim!

Domingo de Natal! Muitas famílias reunidas em festa – mesmo que a reunião não tenha sido programada para ser uma festa. Parentes reunidos, comidas e bebidas que funcionam como mediadores das relações interpessoais, receitas de família, presentinhos e conversas, muitas conversas. Esse é o cenário em um grande número de casas. Em algumas, almoços mais abastados, em outras, mesas postas bem básicas, mas o que importa mesmo é a reunião familiar. E vale lembrar que as famílias são de todos os tipos: as formadas por união de sangue e de aliança, e as que se reúnem em torno da afetividade, na falta de uma família com parentesco.

Sabia, leitor, que essas festas são momentos importantes na vida das crianças e jovens? Pois é: são oportunidades excelentes para a socialização de crianças e adolescentes. Não pense você que socializar é estar rodeado de muita gente; socializar é, principalmente, conviver, o que os mais novos precisam aprender.

E, vamos reconhecer, conviver é difícil! Onde mais, senão nessas situações, crianças e adolescentes têm a oportunidade de conviver com pessoas das mais variadas gerações? Avós – maternos, paternos e postiços –, tias e tios, primos das mais variadas idades, agregados. Tem gente com idade de zero a ... quase 100!

Que as reuniões, neste Natal e no réveillon, tenham ensinamentos valiosos a cada integrante da família, Foto: Jonathan Borba/Unsplash

Aprender a lidar com avós e tios avós, saudáveis ou nem tanto, amigáveis ou chatos, afetivos ou distantes, é um grande desafio para os mais novos. Respeitar, mesmo não gostando do comportamento deles, cuidar quando for preciso, ouvir pela décima vez a mesma história: tudo isso faz parte desse tipo de relacionamento, o que é de uma aprendizagem que vai até o fim da vida. Proporcionar essas situações, de preferência sem intervir para deixar que se entendam, é bom. Mas quando a interferência é absolutamente necessária na hora, qualquer adulto da família pode fazê-la.

E o que dizer das tias e tios, então? Pessoas em geral mais velhas, com outro estilo de ensinar e de amar, mais próximos, mais companheiros, mais disponíveis quando estão juntos. Uma beleza! Isso, inclusive, ajuda a tirar o tom banal de “tia” e de “tio”, ouvidos nas escolas e no espaço não familiar. Vamos resgatar o valor afetivo dessas palavras.

Que as reuniões, neste Natal e no réveillon, tenham ensinamentos valiosos a cada integrante da família. E que cada um tenha, no novo ano, energia e boas oportunidades para se transformar: mães e pais melhores, filhos melhores, cidadãos com disposição para estimular e manter nossa saúde social. Tim-tim!