Por que os encontros de família fazem bem para o seu filho?

Uma mulher, mãe de três filhos com idades entre 9 e 16 anos, me contou que costumava participar com muita alegria dos tradicionais encontros nas festas de finais de ano que sua família promove.

Acontece que, no período da pandemia, esses encontros deixaram de ocorrer e, no ano passado, a grande reunião familiar retornou, mas o clima dos relacionamentos entre os parentes a desagradou bastante. Conflitos de todos os tipos ocorreram, mágoas de muito tempo atrás foram expressas e o que era para ser uma festa se transformou em uma grande confusão, na visão dela.

Mesmo assim, ela estava propensa a ir ao encontro porque acha importante manter o relacionamento familiar. Entretanto, surgiu um fato novo: o filho mais novo disse a ela que não queria ir este ano porque ficava muito triste quando via os tios e avós discutirem e gritarem uns com os outros.

O pedido do filho para não ir à festa a deixou preocupada. “Festa deve ser alegria e não sofrimento”, disse, mas até nossa conversa ela ainda não havia decidido se ia com os filhos ou não.

Festas de fim ano muitas vezes trazem conflitos à tona, mas também podem promover bem-estar. Além disso, é um momento que propicia o contato entre diferentes gerações da família Foto: Gorodenkoff/Adobe Stock

Alguns dias depois, ouvi o depoimento de um amigo que é professor e tem uma filha adolescente, em que relata que entende que a função dele, como pai, é a de preparar a filha para que ela viva bem depois que ele e a mãe dela morrerem. “Se eu proteger demais minha filha, será que ela irá conseguir sobreviver neste mundo?”, arrematou ele.

Liguei as duas conversas e pensei que, quando testemunhamos – com uma sensação grande de impotência – a dor, a frustração, a tristeza, a rejeição sofrida por um filho, por exemplo, somos muito tentados a livrá-lo dessas emoções que tanto o afligem: proteger o filho do sofrimento. No caso da mãe que citei, não ir ao encontro dos parentes nas festividades deste fim de ano teria o sentido de evitar a dor do filho, não é? Será positivo ao desenvolvimento do garoto?

Vamos pensar, em primeiro lugar, que não são as situações externas, por si só, que provocam dores; a criança sofre porque algo da situação externa teceu uma rede com conteúdos internos dela e é isso que resulta em sofrimento.

O modo como o garoto percebeu as reações da mãe na festa e o sentido que deu a elas também deve ter feito parte dessa rede que o levou à dor. Protegê-lo dessas situações acaba por impedir que, em seu desenvolvimento, o garoto construa e encontre maneiras de se defender, por ele mesmo, dos afetos tão intensos que o paralisam na vida.

Não há como oferecer felicidade aos filhos ou evitar que sofram; o que podemos fazer é acolher a criança em sua dor, reconhecer a legitimidade de seu sofrimento e encorajá-la a seguir em frente, mesmo sofrendo. É assim que colaboramos para seu crescimento e fortalecimento para que, um dia, consiga viver sem esse apoio e acolhimento parental e procure com suas pernas os caminhos que poderão levá-lo à felicidade.

Claro que podemos promover situações de bem-estar a eles, e as festas e encontros familiares de fim de ano também podem levar a isso. Se não no dia, talvez mais tarde, anos depois. É importante que a criança conheça as gerações que a antecederam, pois delas carrega uma herança.

Que seus encontros e festividades de fim de ano sejam promotores de bem-estar é o que desejo a cada um dos nossos leitores.

Até um novo ano!