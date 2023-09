Segunda língua é herança para a vida

Financistas dizem que o melhor investimento que os pais podem fazer é proporcionar uma boa educação para os filhos. E eles não estão falando em bens e valores imateriais, que, neste caso, são muitos. Com uma formação sólida, os filhos adquirem autonomia emocional, social e, logo, financeira mais cedo, e vão deixando de depender da família.

Contando com a projeção de que 90% das profissões que existem hoje não farão parte da realidade do mercado de trabalho para as nossas crianças, o melhor a fazer é pensar com a cabeça no futuro. E o futuro será globalizado. Escolher uma escola bilíngue já na educação infantil pode abrir muitas portas lá na frente.

Os pais de Bento, de quatro anos, optaram pelo ensino bilíngue já na educação infantil Foto: Diego Padgurshi/Estadão Blue Studio

Sem confusão

Muito diferente da crença de que as crianças podem ficar confusas ao aprender vários idiomas de uma vez, estudos comprovam que a parte cognitiva é beneficiada com os estímulos, inclusive para além da infância, até a terceira idade. Idosos que sabem mais de uma língua sofrem menos incidência de Alzheimer.

Mas, atenção, escolas internacionais e bilíngues são diferentes. Em 2020, o Ministério da Educação (MEC) criou diretrizes para o ensino bilíngue. Nas próximas páginas, fique por dentro das regras, saiba como escolher a melhor escola e ainda como potencializar o ensino do seu filho, mesmo que em casa só se fale em português.