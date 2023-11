Segundo dia do Enem: o que posso levar? Veja quais cuidados tomar para não ser eliminado

Você vai participar do segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo, 12? Então fique atento sobre o que é permitido para não ser eliminado. Na semana passada, primeiro dia de provas, estudantes foram desclassificados depois que o celular tocou dentro da sala de aula por exemplo. Os participantes vão fazer as avaliações de Ciências da Natureza (45 questões) e Matemática (45 questões).

Segundo boletim do Ministério da Educação, 4.293 participantes foram desclassificados no primeiro dia, por diferentes motivos, como portar equipamento eletrônico, sair antes do horário permitido e não atender orientações dos fiscais.

Candidatos chegam para a primeira prova do Enem 2023 em Universidade na zona sul de São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O celular merece atenção. Fique atento ao modo de funcionamento do seu celular. Aparelhos de algumas marcas conseguem acionar o alarme mesmo com o aparelho desligado. Se o celular emitir qualquer sinal, o candidato é desclassificado. Diversos relatos nas redes sociais mostram que o celular simplesmente tocou durante a prova, e os estudantes foram desclassificados, mesmo sem mexer no aparelho.

No caso de objetos eletrônicos, o edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) é bem claro. Um envelope porta-objetos será entregue aos participantes para guardar a declaração de comparecimento impressa, o Cartão de Confirmação da Inscrição, o telefone celular e outros equipamentos eletrônicos desligados. Para não correr o risco de ser eliminado, desative quaisquer alarmes do celular antes de desligar o aparelho.

Boné é proibido no local de prova do Enem

O edital proíbe o uso de boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Os participantes podem ir ao local de prova com esses itens, mas eles devem ser guardados no envelope porta-objetos. Usar essas peças durante o exame também causa a eliminação imediata. Não há outras restrições sobre o tipo de roupa no edital. Você pode usar bermuda, shorts, chinelos – a escolha de uma roupa confortável é importante para realizar uma prova longa.

Continua após a publicidade

É preciso ficar atento às regras apresentadas pelos fiscais, como retirar previamente da bolsa ou mochila os materiais essenciais para a realização da prova, como caneta, documento de identificação e o cartão de inscrição. Os alimentos também devem ser retirados neste momento.

Existem casos em que os fiscais permitem que as bolsas e mochilas fiquem com os participantes. Mas o processo é o mesmo. A bolsa ou mochila precisa ficar fechada embaixo da mesa/cadeira e só poderá ser usada novamente após o fim da prova.

Cerca de 3,9 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem 2023 Foto: sidneydealmeida.com

Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos e cerca de 2,8 milhões compareceram à prova no último domingo, quando foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. As provas serão realizadas em mais de 1,7 mil municípios.

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O professor e biólogo Paulo Jubilut, fundador do Aprova Total, plataforma de educação especializada em Enem e vestibulares, afirma que é importante manter o foco e a motivação mesmo que o desempenho no primeiro dia não tenha sido tão bom. A nota do Enem é calculada pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a consistência e coerência das respostas. Isso significa que nem sempre um acerto se traduz em um ponto, tornando impossível saber o desempenho com exatidão antes da divulgação oficial dos resultados.

De acordo com o cronograma divulgado pelo no início do ano, o gabarito oficial do Enem vai ser divulgado em 24 de novembro.

Continua após a publicidade

A aplicação da prova seguirá o horário de Brasília:

Abertura dos portões - 12 horas;

Fechamento dos portões - 13 horas;

Início das provas - 13h30;

Término das provas - 18h30

Confira outras recomendações: