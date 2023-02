Sisu 2023: Inscrições se encerram nesta sexta-feira; veja como participar

Terminam nesta sexta-feira, 24, as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas no ensino superior público. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o Portal Acesso Único, do MEC.

O candidato precisa indicar as opções escolhidas de curso, sendo selecionado de acordo com a classificação obtida com a nota da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além de ter feito o Enem 2022, o estudante não pode ter zerado a nota de redação do exame nem ter participado da prova como treineiro.

A primeira edição deste ano oferece 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais.

O resultado da chamada regular está previsto para 28 de fevereiro. As matrículas poderão ser feitas entre 2 e 8 de março.

Quem desejar participar da lista de espera, deve manifestar interesse entre 28 de fevereiro e 8 de março. A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.

No Sisu, o candidato precisa indicar as opções escolhidas de curso, sendo selecionado de acordo com a classificação obtida com a nota da edição mais recente do Enem. Foto: Werther Santana/Estadão

Sisu

O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo MEC as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a grande maioria delas ofertada por instituições federais (universidades e institutos).

Conforme o MEC, o sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem. Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

Confira as datas

De 16 a 24 de fevereiro - período de inscrições.

Em 28 de fevereiro - resultado da chamada regular.

De 2 a 8 de março - matrícula da chamada regular.

De 28 de fevereiro a 8 de março - prazo para participar da lista de espera.

Em 13 de março - convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.