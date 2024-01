Sisu 2024: resultado dos selecionados será divulgado nesta terça; veja como consultar

O resultado com a lista de aprovados de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas no ensino superior público, será divulgado nesta terça-feira, 30. Para conferir a aprovação, o candidato pode acessar o Portal Acesso Único. A expectativa é que a divulgação seja feita ao longo desta tarde.

PUBLICIDADE Conforme o MEC, as matrículas da chamada regular vão ocorrer entre quinta-feira, 1º, e a quarta-feira da semana que vem, 7. O prazo para participar da lista de espera, que começa nesta terça-feira, também vai até quarta-feira da semana que vem. No total, são oferecidas 264.360 vagas, em 127 instituições públicas de educação superior, nos níveis federal, estadual e municipal. A lista detalhada por instituição pode ser conferida no site do ministério. Neste ano, o Sisu terá somente uma edição - antes, havia uma para cada semestre. Mesmo os candidatos interessados em cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024 deverão fazer as inscrições no período informado.

Conforme o MEC, o Sisu é um sistema eletrônico gerido pela pasta para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o País. “O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.”

Nota do Enem é passaporte para concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sisu. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 12/11/23

Confira o cronograma: