Sisu 2024: MEC alega problemas técnicos e adia divulgação de resultado; veja nova data

Prevista para esta terça-feira, 30, a divulgação dos aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 foi adiada para quarta-feira, 31, em razão de problemas técnicos identificados pelo Ministério da Educação (MEC). A pasta informou que o horário em que os resultados vão ser disponibilizados ainda será comunicado.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado”, informou o ministério.

Resultados dos aprovados do Sisu 2024 foram adiados pelo MEC. Foto: Marcello Casal / Agência Brasil

Os resultados do Sisu, plataforma do MEC que reúne vagas no ensino superior público e que viabiliza a entrada de estudantes em universidades por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tinha a divulgação prevista para esta terça. O atraso e a falta de informações sobre a ausência das listas ao longo do dia provocaram irritação entre os candidatos. Segundo os vestibulandos, a informação do adiamento dos aprovados já aparecia no Portal Acesso Único, sistema usado para os estudantes checarem os resultados.

Até esta terça, o calendário divulgado pelo MEC informava que as matrículas da chamada regular vão ocorrer entre quinta-feira, 1º, e a quarta-feira da semana que vem, 7. O prazo para participar da lista de espera, conforme a pasta, também iria até quarta-feira da semana que vem. Não há informações ainda se essas datas serão alteradas em razão do adiamento dos resultados e dos problemas técnicos identificados.

Ao todo, são oferecidas, por meio do Sisu, 264.360 vagas em 127 instituições públicas de educação superior, nos níveis federal, estadual e municipal. A lista detalhada por instituição pode ser conferida no site do ministério.

Neste ano, o Sisu terá somente uma edição - antes, havia uma para cada semestre. Mesmo os candidatos interessados em cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024 deverão fazer as inscrições no período informado.

Conforme o MEC, o Sisu é um sistema eletrônico gerido pela pasta para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o País. “O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.”