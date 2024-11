Autora citada no Enem não tem certeza da resposta certa sobre o próprio texto: ‘Acho que é a C’

A escritora e apresentadora Tati Bernardi teve uma de suas crônicas usadas para a formulação de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve a primeira parte aplicada no domingo, 3. A autora do trecho - publicado em uma coluna no jornal Folha de S.Paulo - porém, foi às redes sociais para repercutir o assunto e mostrar incerteza com relação à resposta certa para a questão.

“Eu ‘caí' no Enem e acho que a resposta é C, mas achei as outras alternativas tão bonitas”, escreveu Tati Bernardi, horas depois da aplicação da prova. Apesar da dúvida, a escritora acertou a questão, conforme o gabarito extraoficial da prova, divulgado pelo Estadão.

Tati Bernardi teve trecho de coluna publicada no jornal 'Folha de S.Paulo' utilizado no Enem. Foto: Jonatas Marques

PUBLICIDADE A crônica de Tati fala sobre o uso da palavra “coisa” que, embora genérica, possui também a capacidade de alcançar significados que outros termos não atingem. Para isso, ela usa, como exemplos, a palavra “coisinha” para se referir à filha, quando ainda era bebê; ou aos sentimentos que a cidade de São Paulo pode provocar nas pessoas, como citado, por ela, na música de Caetano Veloso “Sampa”. “‘Coisar é verbo’ de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando ‘mexe qualquer coisa dentro doida’. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso”, afirma o texto usado na prova.

Leia também Gabarito Enem 2024 da Prova Amarela: veja correção extraoficial

A questão pedia aos candidatos que apontassem qual recurso usado por Tati Bernardi na progressão textual para garantir a “unidade temática da crônica”. As alternativas eram:

A: Intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras e de canções;

B: Metalinguagem, marcada pela referência de crônicas escritas pela autora;

C: Reiteração, marcada pela repetição de uma palavra e de seus cognatos;

D: Conexão, marcada pela presença presença dos conectores lógicos “quando” e “porque” entre orações;

E: Pronominalização, marcada pela retomada de “minha filha” e um “namorado ruim” pelos pronomes “ela” e “lo”.

Em outra postagem, feita nesta segunda, 4, Tati reproduz um vídeo em que Caetano Veloso é gravado lendo a pergunta do Enem e respondendo à questão. O artista, no entanto, escolhe outra alternativa e opta pela letra A (Intertextualidade).

Publicidade

Na publicação, a escritora diz estar emocionada ao ver Caetano ler e comentar sobre a sua crônica. “Zerei 10 encarnações com o @caetanoveloso, o meu maior ídolo da vida todinha, citando meu texto que caiu no Enem”, afirmou a escritora.